Karanlıkta kavşağı göremedi taklalar atarak durdu - Son Dakika

Karanlıkta kavşağı göremedi taklalar atarak durdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kayapınar ilçesinde kavşağı göremeyen sürücü, taklalar atarak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Laleş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 GG 660 plakalı Volvo S60 model otomobil, karanlıkta kavşağı görmeyerek taklalar atarak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yolda kontrolü geçişi sağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.