Karanlıktaki Çığlık Filmi - Son Dakika

Karanlıktaki Çığlık Filmi

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Karanlıktaki Çığlık, internetin geleneksel arama motorları tarafından erişilemeyen büyük kısmıdır. Uzmanlar arama motorları üzerinden erişilebilen içerim %1'inden daha az olduğu tahmin etmektedir. 'Ludovico 122' adındaki genç bir YouTuber Dark Web'in sekizinci seviyesine ulaşmaya çalışır. Bu süreci izleyicileri için kayıt altına alan genç, hayatını değiştirecek korkunç sürprizlerle karşılaşır. Yönetmen: Diego Savignano Senaryo: Nicolás Onetti, Diego Savignano Oyuncular: Lucas Sarquiz, Jimena Frontera, Chucho Fernández, Clara Kovacic, Nadia Ozan, Germán Baudino, James Wright, Laura Gaffuri, Pablo Vilela Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: Dark Web: Descent Into Hell Yapımcı Firma: Atlantik Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: Arjantin, Yeni Zelanda Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 79 dk. Dağıtıcı Firma: TME Films Vizyon Tarihi: 17.09.2021 Karanlıktaki Çığlık Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

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