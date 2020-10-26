"Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" isimli radyo tiyatrosunun fragmanı ve "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı çizgi filmler - Son Dakika

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı

Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet isimli radyo tiyatrosunun fragmanı izlenmesi

Peygamberimiz ve Çocuk temalı çizgi filmler izlenmesi ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı düzenlendi. Düzenlenen programda, "Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" isimli radyo tiyatrosunun fragmanı ile "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı çizgi filmler izlendi.