"Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" isimli radyo tiyatrosunun fragmanı ve "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı çizgi filmler - Son Dakika

"Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" isimli radyo tiyatrosunun fragmanı ve "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı çizgi filmler
26.10.2020 16:41
Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet isimli radyo tiyatrosunun fragmanı izlenmesi Peygamberimiz ve Çocuk temalı çizgi filmler izlenmesi ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı düzenlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet isimli radyo tiyatrosunun fragmanı izlenmesi
Peygamberimiz ve Çocuk temalı çizgi filmler izlenmesi ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı düzenlendi. Düzenlenen programda, "Karanlıktan Aydınlığa Asr-ı Saadet" isimli radyo tiyatrosunun fragmanı ile "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı çizgi filmler izlendi.
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