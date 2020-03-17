Son Dakika › Güncel › Karantina alanına giren araçlar çıkışta dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Karantina alanına giren araçlar çıkışta dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Umreden getirilen 3 bin 500 Türk vatandaşının Ankara'da bulunan KYK yurtlarındaki karantinaları devam ederken, karantinanın yapıldığı alan içerisine giren resmi ve sivil araçlar çıkışta belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
Umreden getirilen 3 bin 500 Türk vatandaşının Ankara'da bulunan KYK yurtlarındaki karantinaları devam ederken, karantinanın yapıldığı alan içerisine giren resmi ve sivil araçlar çıkışta belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte ediliyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona Virüs' salgını sonrasında Türkiye'de alınan 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde, umrede bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinde başlatılan karantinanın 3'üncü gününde Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KYK yurtlarının etrafında geniş güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı. Karantina sürecindeki vatandaşlar yüz yüze kimseyle görüşemezken, alana giriş yapan resmi ve sivil araçların çıkışta belediye tankerleri tarafından ilaçlı suyla dezenfekte edilmesi dikkat çekti. - ANKARA
Son Dakika Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır? ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor