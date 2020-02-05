Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor - Son Dakika Dünya

Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor

43 dakika önce

Şu ana kadar 467 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsünün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde vatandaşlar, TikTok uygulaması üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor. Karantinaya alınan kentte vatandaşlar, TikTok üzerinden çektikleri dans videoları ile birbirlerine destek olmaya çalışıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 467 kişi hayatını kaybetti. Pekin yönetimi ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için birçok önlem alırken, bazı şehirleri de karantina altına aldı. İlk olarak virüsün ortaya çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınırken, daha sonra Huanggang, Ezhou ve Chiba şehirleri de eklendi. Karantinaya alınan şehirlerin dünya ile bağlantısı kesiliyor, şehirler arası yollar beton bloklarla kapatılıyor.

TİKTOK İLE İLETİŞİM KURUYORLAR

Ölümcül koronavirüsü nedeniyle karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok uygulaması üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor. Karantinaya alınan kentte vatandaşlar, TikTok üzerinden çektikleri dans videoları ile birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar.

VATANDAŞLAR PENCERELERDEN BİRBİRLERİNE SESLENİYOR

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen görüntülerde, Vuhan'da yaşayan vatandaşların pencerelerden "Dayan, savaşmaya devam et" şeklinde birbirlerine seslendiği görülüyor.

Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor
Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:36 
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