Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli - Son Dakika
Son Dakika Genel Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli - Son Dakika

Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli

6 saat önce

Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli Aydınlı aileler, yetkililerden yardım istedi İzmir Çeşme Limanı'ndan Mart ayının başında çalışmak üzere İspanya'ya gitmek üzere ayrılan Yunan Bayraklı 'El Vezinos' gemisinde bulunan ve Korona virüsü...

Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli

Aydınlı aileler, yetkililerden yardım istedi

AYDIN - İzmir Çeşme Limanı'ndan Mart ayının başında çalışmak üzere İspanya'ya gitmek üzere ayrılan Yunan Bayraklı 'El Vezinos' gemisinde bulunan ve Korona virüsü nedeniyle İspanya'nın kabul etmediği gemideki Türk vatandaşların aileleri yetkililerden yardım istedi. Gemideki 160 Türk'ten 15'inin Aydın'ın Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nden olduğu yaşları 25 ile 38 arasında değişen grubun tamamının aşçı ve garson olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Germencik İlçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 15 kişi Mart ayının ilk haftasında İzmir Çeşme Limanı'ndan bir Türk firması tarafından kiralandığı belirtilen Yunanistan Bayraklı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisi ile çalışmak için İspanya'ya hareket etti. Korona virüs salgını nedeniyle İspanya 160'ı Türk toplam 383 kişinin bulunduğu ve ülkesindeki bir tersanede çalışacak olan kişileri taşıyan gemiyi kabul etmedi.

İddiaya göre; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ege kıyılarına gelen gemideki Türk vatandaşlarını almak istedi. Ancak gemi kaptanı ya tüm yolcuların alınmasını ya da sadece Türk yolcuları indirmeyeceğini belirterek rotayı değiştirip Yunanistan Pire Limanı'na yöneldi. Bu arada gemideki birçok kişide Korona virüsü pozitif çıkınca Yunanistan'ın da kabul etmediği Yunan Bayraklı gemi içindeki 160'ı Türk 383 yolcusu ile Pire Limanı açıklarında bekletiliyor.

Yakınlarının bir an önce kurtarılarak ülkeye getirilmesini İsteyen Aydınlı aileler yetkililerden yardım istedi. Aynı gemide oğlu Sinan Tunç ile birlikte Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nden 15 kişinin bulunduğunu belirten Hediye Tunç, "Bizler de çok korkmaya başladık. Eskiden görüşüyorduk. Gemide interneti kesmişler artık görüşemiyoruz" dedi.

Oğlunun aşçılık yapmak üzere İspanya'ya gittiğini belirten Baba Haydar Tunç ise, şu anda durumun ne olduğunu bilmediklerini endişeli olduklarını söyledi.

Aynı grupta bulunan gemideki eşi Hacı Tetik'e 2 gündür ulaşamadığını belirten Gurbet Tetik ise eşinin hayatından ve durumundan endişe ettiğini belirterek gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

Oğlu ile en son 10 gün önce görüştüğünü daha sonra hiç sesini duymadığını belirten gemideki Hamza Sağır'ın babası Sabri Sağır ise durumdan endişeli olduğunu söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Tunç Ailesi'ni telefonla arayarak anne Hediye Tunç'u teselli etmeye çalıştı.

Gazeteciler tarafından telefonla görüntülü olarak aranıp ailesi ile görüştürülen 35 yaşındaki Sinan Tunç, annesi ile görüşüp hasret giderdi. Kendisi endişeli olmasına rağmen oğlunu teselli etmeye çalışan Anne Hediye Tunç, "Annen kurban olsun sana. Beni aradılar. Sizi kurtaracaklar" diye konuştu.

Telefonla kameralara konuşan gemideki 160 Türk'ten biri olan Sinan Tunç, zor şartlar altında olduklarını ve gemide bulunan 1 hemşire tarafından kendilerine sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığını belirterek "Burada doktor ya da sağlık ekibi yok. Hemşire var bir tek ve başka kimse yok. Yemeklerimizi kim denk gelirse o yapıyor. Önce bir kişi hastalandı, daha sonra Korona virüs olduğu ortaya çıktı. Biz kendi çapımızda önlemeye çalışıyoruz. Yunanistan'ın Pire Limanı yakınlarındayız. Şu anda karantinadayız. Önceden bir odada 3 kişi kalıyorduk. Odalarımız ayrıldı. Şimdi birer kişiye düşürdüler. 14 günlük karantinadan sonra salıverileceğimiz yolunda duyum alıyoruz" diye konuştu.

Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli

Karantina, Bayraklı, İspanya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:29 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu         
14:37
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı         
14:36
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı         
14:34
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor         
14:30
Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti         
14:28
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı         
14:16
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak         
14:07
Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak         
13:56
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı         
13:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir         
13:52
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı         
13:47
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi         
13:36
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında         
13:22
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı         
13:21
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı         
13:20
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı         
13:12
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
12:51
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı         
12:36
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi         
12:36
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi         
12:31
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı         
12:30
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti         
12:09
Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti         
12:08
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı         
12:05
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira         
11:54
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin         
11:44
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar         
11:26
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü         
11:22
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 15:15:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina altına alınan Yunan bayraklı gemideki Türk mürettebatın aileleri endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]