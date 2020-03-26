Karantina altında aşka devam
6 saat önce
Arjantinli ünlü oyuncunun eşi Tamara Gorro Instagram paylaşımlarıyla yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor.
Arjantinli ünlü oyuncunun eşi Tamara Gorro Instagram paylaşımlarıyla yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:50
Son Dakika Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu