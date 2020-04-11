Karantina altında bulunan evler dezenfekte edildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karantina altında bulunan 6 ev dezenfekte edildi.



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet eden ve özel bir nakliyat firmasında tırı ile şoförlük yapan bir vatandaşın pazar günü evine döktükten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda pozitif çıkması sonucu şahsın yaşadığı evi, ziyaret ettiği ve temas kurduğu şahıslara ait toplamda 6 ev yetkililer tarafından dezenfekte edildi. Evlerde yaşayan toplamda 20 kişi kısa süreliğine evin bahçe kısmına alınarak yaşadıkları evler tepeden tırnağa dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.



İslahiye'nin Beypınarı mezrasında bulunun evlerin yanı sıra toplamda 6 evde yaşayan toplam 20 kişinin ihtiyaçları kaymakamlığa bağlı "Vefa Sosyal Destek" ekipleri tarafından karşılandığı öğrenildi. - GAZİANTEP