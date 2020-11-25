Karantina altında olması gereken vatandaş yapılan kontrollerde evinde bulunamadı - Son Dakika

Karantina altında olması gereken vatandaş yapılan kontrollerde evinde bulunamadı
25.11.2020 15:37
Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gereken şahsın evinde olmadığını tespit eden ekipler tahkikat başlattı.
Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gereken şahsın evinde olmadığını tespit eden ekipler tahkikat başlattı.
Korona virüs (Covid-19) sebebiyle evinde karantinada olması gereken G.K. isimli şahsın evinde olmadığı ifade edilerek polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler, G.K.'nın ikametine giderek yaptığı kontrollerde, şahsın evinde olmadığını belirledi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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