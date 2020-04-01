Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı - Son Dakika

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Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı
6 saat önce
Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı Korona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde samanı biten köylüye samanını Jandarma ekipleri götürdü.
Karantina altında samanı biten köye, Jandarma saman taşıdı
SİVAS - Korona virüsü tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde samanı biten köylüye samanını Jandarma ekipleri götürdü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Dilekli köyü karantina altına alınmıştı. Köyden çıkması yasak olan köy sakinlerinin ihtiyaçları
"Vefa Sosyal Destek " ekipleri tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki Dilekli köyünde yaşayan Emrah Basmakçı, "Vefa Sosyal Hattını" arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Mahmut Gökçe tarafından traktörle Basmakçı'nın ahırına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:46 Kaynak: İHA
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