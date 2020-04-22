Karantina altındaki ailenin hayvanlarına Vefa Sosyal Destek ekibi baktı - Son Dakika

Karantina altındaki ailenin hayvanlarına Vefa Sosyal Destek ekibi baktı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan ailenin hayvanları ile Vefa Sosyal Destek Grubu ilgilendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan ailenin hayvanları ile Vefa Sosyal Destek Grubu ilgilendi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, ilçede koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda Canbeyler Mahallesinde yaşayan bir ailenin 14 günlüğüne hastanede karantinaya alındığını ifade eden Ayhan, aileye ait hayvanların aç kalmaması için oluşturulan ekip tarafından bakımlarının yapıldığını yem verildiğini aktardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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