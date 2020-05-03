Karantina altındaki Azranur'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Yurt dışından gelen ve korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum'da karantina altına alınan Azranur için Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü personeli sürpriz doğum günü düzenledi.



Nijer, Mali, Hırvatistan ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum'da karantina altına alınan vatandaşlara yurtlarda çalışan personellerin sürprizleri devam ediyor. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü çalışanları, Nurettin Topçu Yurdu'nda karantinada bulunan Azranur isimli genç kızın doğum gününü pastayla kutladı. Sürpriz karşısında mutlu olan Azranur, çalışanlara ve kendisine bu sürprizi hazırlayanlara teşekkür etti. - ERZURUM