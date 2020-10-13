Karantina altındaki köyde denetim - Son Dakika

Karantina altındaki köyde denetim

13.10.2020 10:57
Karantina altındaki köyde denetim, System.String[]

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, artan Korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatıldığı Eseler köyünde inceleme ve denetimde bulundu.

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, artan Korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatıldığı Eseler köyünde inceleme ve denetimde bulundu.

Kaymakam Çiçek'e, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, Köy Muhtarı Mehmet Taşdemir ve kolluk kuvvetleri eşlik etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan Eseler köyünde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek, köy girişinde görevli jandarma personelinden bilgiler aldı.

Kayamakam Çiçek, yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerinden karantina kurallarının uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedik. Köy muhtarından köylünün istek ve ihtiyaçlarını dinledik. Karantina altındaki vatandaşların tüm ihtiyaçları ilgili kurumlar ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor" dedi.

Kaymakam Hasan Çiçek ve beraberindeki heyet, köye giriş yolları üzerinde oluşturulan denetim noktalarını incelemelerinin ardından köyden ayrıldılar. - KÜTAHYA

Karantina altındaki köyde denetim
Karantina altındaki köyde denetim
Karantina altındaki köyde denetim

Hasan Çiçek, Koronavirüs, Karantina, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantina altındaki köyde denetim - Son Dakika

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