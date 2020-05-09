Karantina altındaki köyde ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Karantina altındaki köyde ilk ölüm gerçekleşti

Adıyaman Sincik ilçesinde karantina altına alınan Söğütlübahçe köyünde korona virüs (Covid-19) tanısı konulan 91 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman Sincik ilçesinde karantina altına alınan Söğütlübahçe köyünde korona virüs (Covid-19) tanısı konulan 91 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyü geçtiğimiz Nisan ayında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmıştı. Söğütlübahçe köyünde 3 aileden toplam 6 kişide korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İstanbul bağlantılı olan bir kişiden yayıldığı tahmin edilen korona virüsü nedeniyle aynı köyden 3'ü yoğun bakımda 6 kişinin tedavisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyordu.

Bu kişilerden yoğun bakımda bulunan Ayşe A. (91) yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Aynı aileden 2 kişinin tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan Söğütlübahçe köyünde Ayşe Akarslan'ın vefatıyla birlikte ilk ölüm gerçekleşti. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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