Karantina altındaki mahallenin elektrik arızasını özel kıyafetleriyle giderdiler - Son Dakika

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, pandemi nedeniyle karantina altında olan köylere özel kıyafetleri ile girerek, arızaları gideriyor.

Horasan'a 25 kilometre mesafedeki 70 haneli Kemerli Mahallesi, Covid-19 vakası görülmesi nedeniyle geçtiğimiz hafta karantinaya alındı. Jandarma ekiplerinin kontrol altında tuttuğu mahallede önceki gün elektrik arızası meydana geldi. 11 günden beri karantinada olan mahallede yaşanan elektrik kesintisi üzerine ekipler harekete geçti. Horasan İşletme Şefliğine bağlı Aras EDAŞ ekipleri, araçlarıyla ulaştıkları mahallede koruyucu elbise, maske ve siperliklerini takarak göreve başladı. İş güvenliğini de sağlayan özel kıyafetli görevliler, hatlardaki arızayı gidererek, mahalleye yeniden elektrik verdi.