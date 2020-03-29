Karantina altındaki öğrenci ve vatandaştan personele moral alkışı - Son Dakika

Karantina altındaki öğrenci ve vatandaştan personele moral alkışı

SAKARYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sakarya'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı çeşitli yurtlara yerleştirilen bazı öğrenci ve vatandaşlar yurt camlarına çıkarak, teşekkür ve moral amaçlı başta sağlık çalışanları olmak üzere; AFAD, emniyet, Kızılay ve KYK görevlilerine alkış gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Bunun üzerine 3 gün boyunca tüm ülkede saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek olmuştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sakarya'ya getirilen ve burada KYK'ye bağlı toplam 6 yurtta bin 795 vatandaş 14 günlük karantina sürecine alınmıştı. Karantinanın 6'ncı gününde Sabahattin Zaim Yurdu ile Rahime Sultan Yurdunda gözlem altında tutulan öğrenci ve vatandaşlar bulundukları yurtların camlarına çıkarak başta sağlık çalışanları olmak üzere; AFAD, emniyet, Kızılay, KYK görevlileri ve bu süreçte emeği geçen herkese alkış gönderdi. Öte yandan, o esnada yurtlarda görevli olarak bulunan personellerde öğrenci ve vatandaşların alkışına ortak oldu.