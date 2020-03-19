Karantina altındaki umreci: Sağlık durumumuz çok iyi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina altındaki umreci: Sağlık durumumuz çok iyi - Son Dakika

Karantina altındaki umreci: Sağlık durumumuz çok iyi

16 dakika önce

UMRE dönüşü Kayseri'nin Talas ilçesinde yurda yerleştirilen 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor.

Karantina altındaki umreci: Sağlık durumumuz çok iyi, System.String[]
UMRE dönüşü Kayseri'nin Talas ilçesinde yurda yerleştirilen 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor. Karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok" dedi.

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 3 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık kontrolleri yapılan kafileden semptom belirlenen 7 kişi hastaneye kaldırılarak, gözlem altına alındı.  245 kişinin ise yurttaki karantina işlemleri sürüyor.

'HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK'

Yurt binasının penceresinden DHA'ya konuşan karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok. Ailemizle telefonla irtibat halindeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Türk milleti olarak birbirimize daha fazla sarılmalıyız" dedi. Öte yandan, umre ziyaretçilerinin dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve diğer malzemelerin güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek sahiplerine ulaştırıldığı görüldü.


- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:57 Kaynak: DHA

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