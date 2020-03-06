Karantina altındaki Vuhan halkı: Devletin gıda yardımı yaptığı haberleri yalan - Son Dakika
Son Dakika Dünya Karantina altındaki Vuhan halkı: Devletin gıda yardımı yaptığı haberleri yalan - Son Dakika Dünya

Karantina altındaki Vuhan halkı: Devletin gıda yardımı yaptığı haberleri yalan

6 saat önce

Karantina altındaki Vuhan halkı: Devletin gıda yardımı yaptığı haberleri yalan

Karantina altındaki Vuhan halkı: Devletin gıda yardımı yaptığı haberleri yalan, System.String[]

Ölümcül koronavirüs salgının başladığı yer olan ve karantinaya alınan Çin'in Vuhan şehrinde devlet yetkililerinin evlerinde kısılı kalan halka yaptığı gıda yardımlarının sahte olduğu iddia edildi.


Çin medyası, Vuhan'daki halkın isyan noktasına geldiğini azalan gıda stoku konusunda şehir yönetiminin yeterli tedbirleri almadığını yazdı. Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da da birçok vatandaşın kendilerine et, meyve ve sebze yardımı yapıldığına dair söylentilerin doğru olmadığına dair görüntü ve yazılı mesajlar paylaştığı görüldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:44 
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