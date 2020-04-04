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Karantina bölgeleri dışında rutin işleyiş devam edecek
33 dakika önce
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, koronavirüs salgınına karşı sayaç okuma süreçlerinde EPDK tarafından yapılan düzenlemeler hakkında müşterilerini bilgilendirdi.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, koronavirüs salgınına karşı sayaç okuma süreçlerinde EPDK tarafından yapılan düzenlemeler hakkında müşterilerini bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:03
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