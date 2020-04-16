Karantina bölgesi genişletildi - Son Dakika

Karantina bölgesi genişletildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan caddeden sonra caddenin bulunduğu mahalle tamamen karantina altına alındı.

Sincik ilçesi Karaman Mahallesinde bulunan bir cadde korona virüsü dolayısıyla önceki gün karantinaya alınmıştı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu cadde sonrasında caddenin bulunduğu Karaman Mahallesinin karantina altına alınmasına dair ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca karar alındı.

Verilen karar sonrasında Sincik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karaman Mahallesi tamamen karantina altına alındı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu bine yakın kişinin yaşadığı mahallede 5 pozitif vakanın ve 4 şüpheli vakanın olduğu öğrenildi.