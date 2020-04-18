Karantina cildi de etkiliyor - Son Dakika

Koronavirüs tüm dünyada sosyal hayatı neredeyse tamamen durdurdu. İnsanlar evlerinde karantina altında günlerini geçirirken Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya, cilt kuruluğunun bu dönemde en çok görülen cilt sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Neredeyse herkes, koronavirüs nedeniyle kendini izole ederken cildimiz de, yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya cilt kuruluğuna karşı yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Daha sık el yıkamanın ve daha fazla kolonya kullanmanın sonucu olarak ellerimiz kurudu. Şimdi bu kuruluk yüzümüzü de etkileyebilir. Aşırı el yıkama ve kolonya kullanımı, derinin koruyucu tabakasını bozarak, su kaybını arttırabilir ve bunun sonucu olarak elleriniz kuruyabilir. Ellerimizi yıkadıktan sonra mutlaka, nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Hatta ellerimizi yıkadıktan sonra, tam kurutmadan nemlendirici kremi kullanabiliriz. Bu, nemi içeride hapsederek, kremin etkinliğini arttıracaktır."

Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya bu dönemde sadece ellerin değil yüzün de kuruyabileceğini belirterek, "Ülkemiz genelinde, mevsim koşulları itibariyle, hava henüz ısınmadığı için, muhtemelen evlerimizde yapay ısıtıcılar ile ısınıyoruz. Bu ısıtıcılar, bulunduğumuz ortamdaki havayı kurutuyor. Daha önceden sadece akşamları maruz kaldığımız bu kuru hava ile şimdilerde daha fazla temas halindeyiz" dedi.

"KAPALI ORTAMDAKİ KURU HAVA, CİLDİN KURUMASINA SEBEP OLUYOR"

"Bu durumu engellemek için, bulunduğumuz odayı sık sık havalandırmak ve gün içerisinde cildimize daha fazla nemlendirici krem kullanmamız gerekiyor" diyen Çetinkaya, "Önceden günde 2 defa nemlendirici kullanan kişiler, karantina döneminde günde 4-5 defa nemlendirici krem kullanabilirler. Kullanacağımız kremleri seçerken, yoğun su tutma özelliğinden dolayı, içeriğinde hyaluronik asit bulunan ürünlerin öncelikli olarak tercih edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Aylin Çetinkaya, içeriğinde hyaluronik asit bulunan cilt maskesi ve cilt bakım serumlarının da kullanılabileceğini belirtti. Çetinkaya, karantina döneminde cildi korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

"Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici krem kullanın

Yüzünüzü günde 4-5 defa nemlendirin

Daha az makyaj yapın, tercih hiç yapmayın

Haftada 2 defadan fazla peeling veya maske yapmayın

Çok sıcak su ile banyo yapmayın

Daha fazla su için"