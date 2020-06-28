Karantina dinlemedi, üçüncü üniversite için sınava ambulansla gitti - Son Dakika

Karantina dinlemedi, üçüncü üniversite için sınava ambulansla gitti

Karantina dinlemedi, üçüncü üniversite için sınava ambulansla gitti Evinde karantinada bulunan 35 yaşındaki adam, YKS'ye ambulansla getirildi Antalya'nın Alanya ilçesinden Isparta'ya gelirken bindiği otobüste korona virüs vakası olması dolayısıyla evinde karantina altında tutulan 35 yaşındaki...

Karantina dinlemedi, üçüncü üniversite için sınava ambulansla gitti

Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi

Evinde karantinada bulunan 35 yaşındaki adam, YKS'ye ambulansla getirildi

ISPARTA - Antalya'nın Alanya ilçesinden Isparta'ya gelirken bindiği otobüste korona virüs vakası olması dolayısıyla evinde karantina altında tutulan 35 yaşındaki Kader Ahmet Bilgiç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ambulansla getirilip, götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinden yaklaşık 14 gün önce Isparta'ya geldiği otobüsteki bir yolcunun Kovid19 testinin pozitif çıkması sonucu evinde gözlem altına alınan 35 yaşındaki Kader Ahmet Bilgiç, karantinanın son gününde Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ambulans ile 2 günlük sınavda sabahları önlem altında evinden alınarak kendisiyle birlikte bulunan 2 öğrenci adayıyla sınava giren Bilgiç, daha önce iki üniversite bitirdiğini ve şimdi ki hedefinin İnşaat Mühendisliği olduğunu söyledi.

"Son halka olarak bana ulaşıldı"

Otobüste Kovid-19 testi pozitif çıkan şahsı tanımadığını ve kendisiyle bir temasta bulunmadığını ifade eden Bilgiç, "Sağlık müdürlüğü yaptığı filyasyon çalışmasında en son halka olarak bana ulaştı. 14 günüm zaten dolmuştu ancak hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla 2 gündür ambulansla sınava gidip gelmemi sağladılar. Evimden alıp evimden alıyorlar, bu yüzden teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşaat Mühendisliği istiyorum"

Sınavının çok iyi geçtiğine değinen Bilgiç, "35 yaşındayım üçüncü üniversiteyi okumak istiyorum. Hedefim Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümünü istiyorum" diye konuştu.

"İlk olarak sınav yerim değişti, sonra ambulans imkanı sağlandı"

Karantina altındayken YKS sürecinin nasıl işlediğini anlatan Kader Ahmet Bilgiç, filyasyon çalışmasını takip eden doktoru ile aile hekiminin aracılığıyla ÖSYM'ye başvurduğunu söyledi. Bilgiç, "İlk olarak sınav yerim değişti ve sonra da bu imkanı sağladılar. Bu tüm Türkiye'de uygulandı ancak Isparta'da çok güzel şekilde uygulandığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanlığımız ve il sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karantina, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karantina dinlemedi, üçüncü üniversite için sınava ambulansla gitti - Son Dakika

Son Dakika

22:35 Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi 21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:34 Kırmızı kart çıktı! Başakşehir 10 kişi kaldı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 16:06 Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 18:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
22:34
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
22:29
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
22:19
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
21:49
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
21:25
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
21:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
21:17
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
21:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 22:50:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina dinlemedi, üçüncü üniversite için sınava ambulansla gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]