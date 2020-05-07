Karantina döneminde çocukların internet kullanımı yüzde 250 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karantina döneminde çocukların internet kullanımı yüzde 250 arttı - Son Dakika Ekonomi

Karantina döneminde çocukların internet kullanımı yüzde 250 arttı

6 saat önce

Türkiye'de çocuklar karantina sürecinde interneti daha fazla kullanmaya başladı.

Karantina döneminde çocukların internet kullanımı yüzde 250 arttı, System.String[]

Türkiye'de çocuklar karantina sürecinde interneti daha fazla kullanmaya başladı.

Kaspersky açıklamasına göre, ocak ayının ilk haftası ile mart ayının son haftası kıyaslandığında, web sitesi ziyaret sayısının yüzde 250 arttığı görüldü.

2020'nin ilk çeyreğinde Kaspersky Safe Kids ebeveyn kontrolü modülünden alınan verilerin analiz edilmesiyle bu bulguya ulaşıldı.

Kaspersky bu eğilimi göz önünde bulundurarak ebeveyn kontrolü özelliklerini 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunuyor.

Dünyanın çoğu yerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, çocukların eğlenmek için internete daha çok yönelmesine neden oldu.

Türkiye'de interneti mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya için aktif bir şekilde kullanan çocukların oranı mart ayında yüzde 6 arttı.

Bununla birlikte müzik ve video içerikleri de daha çok tüketilmeye başladı.

Ayrıca Türkiye'de mart ayının ortasında kısa bir dönemde silahlar, patlayıcı ve yanıcı malzemeler ile ilgili web sitelere ilgi de önemli bir artış gösterdi.

Ancak bu eğilim mart ayının sonunda sıfırlandı.

"Sosyal medyada geçirilen zaman konusunda çocuklarınızla konuşun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, elde ettikleri istatistiklerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocukların internette daha aktif olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin panik olmasına gerek yok. Topladığımız verilere göre çocukların büyük çoğunluğu istenmeyen içerikler veya rahatsız edici haberlerle değil internette sosyalleşmekle, video izlemekle, müzik dinlemekle veya oyun oynamakla ilgileniyor. Ayrıca, çocukların internette yaptıkları şeyler ebeveynlerin yaptıklarıyla paralellik gösteriyor. Her iki grup da iletişim uygulamalarıyla ve video içeriklerle ilgileniyor. Bu durum, anne babaların endişelenmek yerine çocuklarıyla birlikte bir şeyler yapmaları için bir fırsat sunabilir."

Kaspersky, çocuklarını internetteki çeşitli tehditlerden ve istenmeyen içeriklerden korumak isteyen ebeveynlere şunları öneriyor:

"Çocuğunuzun internette ne yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı veya destek olabilirsiniz fakat bu bilgiyi dikkatli bir şekilde kullanın. Çocuğunuzla sosyal medyada ne kadar zaman geçirebileceği konusunda konuşun. Çocuğunuzu geceleri sosyal medya kullanmamaya ikna etmeye çalışın. Çocuğunuzun sosyal çevresini sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçerken dikkatli davranmalarını öğütleyin.

Kaspersky Total Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Safe Kids'i içeren bu çözüm, ailenizin ve sizin özel verilerinizi korumaya yardımcı olur, çocuklarınıza siber tehditler ve uygunsuz içeriklere karşı güvenlik sağlar."

Kaspersky, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:40 Kaynak: AA


Son Dakika

Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak 396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:27
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
17:52
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, koronavirüse karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için bir klip hazırladı         
16:06
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL         
16:05
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 19:12:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina döneminde çocukların internet kullanımı yüzde 250 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]