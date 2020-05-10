Karantina dönüşü 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası sonrası şoför konuştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karantina dönüşü 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası sonrası şoför konuştu - Son Dakika

Karantina dönüşü 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası sonrası şoför konuştu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan şoför, çıkarıldığı mahkemede serbest kalmasının ardından kazaya ilişkin konuştu.

Karantina dönüşü 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası sonrası şoför konuştu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanan şoför, çıkarıldığı mahkemede serbest kalmasının ardından kazaya ilişkin konuştu.


Karaadilli beldesi Dinar- Çay yolu Kızkapan mevkiinde seyir halinde bulunan Behçet Gök (55) yönetimindeki 48 EB 901 plakalı otobüs havanın yağışlı olması ve zeminin kaygan olması dolayısıyla kaza yapmış, kaza sonucu 16 kişi yaralanmıştı. Yaralanan 16 kişi 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi, Çay Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yaralılardan araç şoförü Behçet Gök çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmasının ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine kazanın nasıl yaşandığını anlattı.


Kazada yaralanan Behçet Gök, konuyla ilgili açıklamalarında, "Yurt dışından gelen vatandaşlar vardı. Onları Muğla ilinde karantina bölgesine almışlardı. 14 günlük karantinanın ardından onları aldık. Valilik izniyle onları memleketlerindeki evlerine bırakmak için yola çıktık. İşte geldik Karaadilli beldesinde yağış nedeniyle yol kayganlaştı kontrolümüzü kaybettik ve sola yattık. Olay bu kadar basit herhangi bir neden yok, gayet güzel sakin bir şekilde seyir halindeydik. Hızımız da 60-65 civarındaydı. Arada bir yağmur bastı araba kaydı tutamadık. Ben frene de basmadım bassaydım daha felaketlere sebep olurdu. Kontrollü bir şekilde araba sola doğru yattı. Kaza 15.40 civarlarında oldu. Yaralılarda herhangi bir şey yok, Allah'a şükür hayati tehlikeleri yok yani. Geldik ifademizi de verdik burada. Allah nasip ederse serbest kaldık memleketimize gideceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Karaadilli, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:22 Kaynak: İHA

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