- Karantina dönüşü 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası sonrası şoför konuştu- Kazada ki otobüs... - Son Dakika

- Karantina dönüşü 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası sonrası şoför konuştu

Kazada ki otobüs şoförü Behçet Gök:

"Yağmur yağıyordu zemin kaygandı"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde kontrolden çıkan otobüs kazasında yaralanan araç şoförü çıkarıldığı mahkemede serbest kalmasının ardından kazaya ilişkin konuştu.

Karaadilli beldesi Dinar- Çay yolu Kızkapan mevkiinde seyir halinde bulunan Behçet Gök yönetimindeki 48 EB 901 plakalı otobüsün havanın yağışlı olması ve zeminin kaygan olması dolayısıyla kaza yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralanmıştı. Yaralanan 16 kişi 112 Acil Servis Ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi, Çay Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yaralılardan araç şoförü Behçet Gök çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmasının ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine kazanın nasıl yaşandığını anlattı.

Kazada yaralanan Behçet Gök, konuyla ilgili açıklamalarında, "Yurt dışından gelen vatandaşlar vardı. Onları Muğla ilinde karantina bölgesine almışlardı. 14 günlük karantinanın ardından onları aldık. Valilik izniyle onları memleketlerindeki evlerine bırakmak için yola çıktık. İşte geldik Karaadilli Beldesinde yağış nedeniyle yol kayganlaştı kontrolümüzü kaybettik ve sola yattık. Olay bu kadar basit herhangi bir neden yok, gayet güzel sakin bir şekilde seyir halindeydik. Hızımızda 60-65 civarındaydı. Arada bir yağmur bastı araba kaydı tutamadık. Ben frene de basmadım bassaydım daha felaketlere sebep olurdu. Kontrollü bir şekilde araba sola doğru yattı. Kaza 15.40 civarlarında oldu. Yaralılarda herhangi bir şey yok, Allah'a şükür hayati tehlikeleri yok yani. Geldik ifademizi de verdik burada. Allah nasip ederse serbest kaldık memleketimize gideceğiz" dedi.