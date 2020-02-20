Karantina gemisinde tahliye sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina gemisinde tahliye sürüyor - Son Dakika

Karantina gemisinde tahliye sürüyor

6 saat önce

Korona virüsü nedeniyle uygulanan karantinanın dün sona erdiği Japonya'daki yolcu gemisinden bugün yaklaşık 500 yolcu tahliye edilecek.

Karantina gemisinde tahliye sürüyor, System.String[]

Korona virüsü nedeniyle uygulanan karantinanın dün sona erdiği Japonya'daki yolcu gemisinden bugün yaklaşık 500 yolcu tahliye edilecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemide dün başlayan tahliye süreci bugün de devam etti. 2 haftalık karantina süreci, son testlerinde negatif sonuç veren ve virüs belirtisi göstermeyen yolcular için dünden itibaren sona ererken bugün ikinci grup da gemiyi terk etmeye başladı.

Şu ana kadar 621 yolcu ve mürettebatında korona virüsü tespit edilen gemiden dün 443 kişinin ayrıldığı açıklanırken, dünkü tahliyelerin büyük bölümünün Japon vatandaşlarının oluşturduğu bildirildi. Bugün gemiyi terk etmesi beklenen yaklaşık 500 kişilik grubun yarısını ise yabancı vatandaşların oluşturduğu kaydedildi. Tahliye sürecinin yarın son bulması bekleniyor.

DÜN SONA ERMİŞTİ

Japonya Sağlık Bakanlığı 2 hafta süreyle Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda tutulan gemideki karantina sürecinin resmi olarak dünden itibaren sona erdiğini duyurmuştu. Yapılan son testlerin negatif çıkması ve virüs belirtisi göstermemeleri halinde yolcuların gemiyi terk edebileceği açıklanırken, daha önce enfekte olmuş yolcularla aynı odayı paylaşan kişilerin ise gözetim altında tutulmaya devam edileceği kaydedilmişti.

Öte yandan Japonya'daki sağlık otoritelerinin, eve dönen vatandaşları ile telefonla iletişimi tedbir amacıyla sürdürmeleri bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor
Sevillalı futbolcu Carriço, Wuhan Zall'a transfer oldu Vatandaştan İBB'ye tepki üstüne tepki "Bizim anamızı ağlattılar" Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina gemisinde tahliye sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]