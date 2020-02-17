Karantina gemisindeki Rus turistte korona virüsü tespit edildi - Son Dakika

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Karantina gemisindeki Rus turistte korona virüsü tespit edildi
7 saat önce
Japonya'nın Yokohama kentinde karantinada bulunan Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki Rus turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
Japonya'nın Yokohama kentinde karantinada bulunan Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki Rus turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı.
Japonya'nın Yokohama kentine demirleyen ve 3 bin 700 kişiyi taşıyan "Diamond Princess" isimli yolcu gemisindeki Rus bir turistte korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Rusya'nın Japonya'da bulunan diplomatları tarafından yapılan açıklamada, karantina gemisinde bulunan 1 Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin karantina altında tedavisine devam edilirken korona virüsü tespit edilen ilk Rus vatandaşı olduğuna dikkat çekildi. - MOSKOVA
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