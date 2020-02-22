Karantina gemisinden bine yakın yolcu tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina gemisinden bine yakın yolcu tahliye edildi - Son Dakika

Karantina gemisinden bine yakın yolcu tahliye edildi

6 saat önce

Korona virüsü karantinasının çarşamba günü itibariyle sona erdiği Japonya'daki gemiden şimdiye dek 970 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Karantina gemisinden bine yakın yolcu tahliye edildi, System.String[]

Korona virüsü karantinasının çarşamba günü itibariyle sona erdiği Japonya'daki gemiden şimdiye dek 970 kişinin tahliye edildiği açıklandı. 300 yolcu ve bin mürettebatın ise hala gemide olduğu bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinanın çarşamba günü itibariyle sona erdiği Diamond Princess adlı gemiden şimdiye dek 970 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Tahliye edilen yolculardan tedbir amacıyla 2 hafta süreyle evlerinde kalmalarını isteyen sağlık otoriteleri, söz konu kişilere sağlık koşullarını takip etme çağrısında bulundu.

YAKLAŞIK BİN 300 KİŞİ GEMİDE KALDI

Daha önce virüsten enfekte olan yolcularla aynı odayı paylaşan 100 kişi dahil 300 yolcu ile bin mürettebatın ise halen gemide olduğu kaydedildi. Gemide kalan 300 yolcunun, tedbir amacıyla 14 gün daha hükümetin tahsis edeceği tesislerde gözetim altında tutulacağı açıklandı. Mürettebatın gemiyi ne zaman terk edeceğine dair karar için ise işletmeci şirketle temasların sürdüğü öğrenildi.

KARANTİNA SONA ERDİ

İçindeki 3 bin 700 yolcu ve mürettebat ile 5 Şubat'ta Korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemide 634 kişide virüs tespit edildiği açıklanmıştı. Virüse yakalanan yolcular sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, son testlerde negatif sonuç veren yolcular çarşamba itibariyle gemiyi terk etmişti. ABD, Güney Kore, Hong Kong, Avustralya ve Kanada ise Japonya'ya gönderdiği uçaklarla gemideki vatandaşlarını tahliye etmişti. Gemiden 2 yolcunun hayatını kaybetmesiyle Japonya'daki Korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 3'e çıkmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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