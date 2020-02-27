Karantina gemisinden tahliye edilen Filipinliler ülkesine döndü - Son Dakika

Japonya'da 14 gün boyunca karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemide bulunan 445 Filipinli ülkesine döndü.



Japonya'nın Yokohama limanında 14 günlük karantina süresi 19 Şubat'ta sona eren gemide bulunan ve tahliye edilen yolcular ülkelerine dönüyor. Gemide bulunan 445 Filipinli de ülkesine döndü. Filipinler hükümeti, vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için 2 uçak tahsis etti. Filipinlileri taşıyan uçaklar, gece saatlerinde Pampanga eyaletine indi. İlk uçakta bulunan 309, ikinci uçakta bulunan 136 Filipinli ülke getirilmesinin ardından 14 günlüğüne karantina altına alındı.



Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Japonya makamların yaptığı testlerin negatif sonuçların çıkmasının ardından vatandaşlarımız gemiden tahliye edildi. Vatandaşlarımız otobüslerle Haneda Havalimanı'na transfer edildi" denildi.



Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diamond Princess gemisinde 538 Filipinli yolcunun bulunduğu ve korona virüsü testi pozitif çıkan 80 Filipinli yolcunun Japon hastanelerinde tedavi altına alındığı kaydedildi. Hükümet tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen tahliye operasyonunda, testi pozitif çıkan 80 yolcunun bulunmadığı vurgulandı.



Diamond Princess gemisi, bir Hong Konglu yolcuya yapılan korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından 5 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama kentinde karantina altına alınmıştı. Gemide 3 bin 500 yolcu ve mürettebatı ile 14 günlük karantinanın sona ermesiyle gemide bulunan yolcular tahliye edilmişti. - MANILA