Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisi

NİLGÜN BELGÜN
The Irish Man - Martin Scorses
Diana'nın Hikayesi - Tom Jennings, David Tillman.
Evlilik Hikayesi - Noah Baumbach
Bir zamanlar Hollywood'da - Quentin Tarantino
Piyanist - Roman Polanski
Baba serisi
Şeytanın Avukatı - Taylor Hackford
Kelebeğin Rüyası - Yılmaz Erdoğan
Aile Arasında - Ozan Açıktan
Joker - Todd Phillips
MERT FIRAT
Babam İçin - Jim Sheridan
Full Metal Jacket - Stanley Kubrick
Taksi Şoförü - Martin Scorsese
Esaretin Bedeli - Frank Darabont
Big Lebowski - Coen Kardeşler
İhtiyarlara Yer Yok - Coen Kardeşler
Büyük Balık - Tim Burton
Olağan Şüpheliler - Bryan Singer
Kaptan Fantastik - Matt Ross
Yedi - David Fincher
SEVİL ATASOY
Zodiac - David Fincher
Arka Pencere - Alfred Hitchcock
Kuzuların Sessizliği - Jonathan Demme
Kurtuluş- John Boorman
Ejderha Dövmeli Kız - David Fincher
Cinayet (Danimarka TV dizisi) - Søren Sveistrup
Köprü (İsveç - Danimarka TV dizisi) - Hans Rosenfeldt
Trapped (İzlanda TV dizisi) - Baltasar Kormákur
Bordertown (Finlandiya TV dizisi) - Miikko Oikkonen
Marcella, (İsveç TV dizisi) - Hans Rosenfeldt
BEDRİ BAYKAM
Sonsuz Ölüm - George Roy Hill
Paris'te Son Tango - Bernardo Bertolucci
Yaz Günüydü - Robert Mulligan
Uçurtmayı Vurmasınlar - Tunç Başaran
Picasso ile Yaşamak - James İvory
The Doors - Oliver Stone
Onaltıncı Round - Norman Jewison
Postacı - Troisi-Radford
Kaldırım Serçesi - Olivier Dahan
Louis de Funes'in tüm filmleri!
ONUR SAYLAK
Zafer Yolları - Stanley Kubrick
12 Öfkeli Adam - Sidney Lumet
Ran - Akira Kurusowa
Usta - Paul Thomas Anderson
400 Darbe - François Truffaut
Protesto - Mathieu Kassovitz
Fargo - Coen kardeşler
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - Celine Sciamma
Beni Adımla Çağır - Luca Guadagnino
Sapık - Alfred Hitchcock
AHMET ÜMİT
Spartaküs - Stanley Kubrick
Anayurt Oteli - Ömer Kavur
Doktor Jivago - David Lean
Umut - Yılmaz Güney
Masumiyet - Zeki Demirkubuz
Bir Zamanlar Amerika'da - Sergio Leone
Bir Zamanlar Anadolu'da - Nuri Bilge Ceylan
Ah Güzel İstanbul - Atıf Yılmaz
Baba - Francis Ford Coppola
Gülün Adı - Jean Jacques Annaud
SAFFET EMRE TONGUÇ
Kazablanka - Michael Curtiz
Gladyatör - Ridley Scott
Yaşam Kürü - Gore Verbinski
İyilik Bul, İyilik Yap - Mimi Leder
Babam ve Oğlum - Çağan Irmak
Bazıları Sıcak Sever - Billy Wilder
Amerikan Güzeli - Sam Mendes
Piyanist - Roman Polanski
Arabesk - Ertem Eğilmez
Arabistanlı Lawrence - David Lean
ŞEBNEM BOZOKLU
Toni Erdmann - Maren Ade
Cleo 5'ten 7'ye - Agnes Varda
Roma - Alfonso Cuaron
Frances Ha - Noah Baumbach
Kelebekler - Tolga Karaçelik
Soğuk Savaş - Pawlikowski
Albüm - Mehmet Can Mertoğlu
Bir Konuşabilse - Sofia Coppola
Komik Kız - William Wyler
Uğur Böceği - Greta Gerwig
UĞUR VARDAN
Affedilmeyen - Clint Eastwood
Andrey Rublev - Andrey Tarkovsky
Gel ve Gör - Elem Klimov
Cehennemde İki Devre - Zoltan Fabri
The Party - Blake Edwards
Yedi - David Fincher
Umut - Yılmaz Güney
Thelma ve Louise - Ridley Scott
Dünyanın Tüm Sabahları - Alain Corneau
28 Gün Sonra - Danny Boyle
SELÇUK YÖNTEM
God Father 3 - Francis Ford Coppola
Amadeus - Milos Forman
Kanunun Kuvveti - Cedric Jimenez
007 Casino Royale - Martin Campbell
Chaplin Koleksiyonu - Charlie Chaplin
Meleklerin Payı - Ken Loach
Lincoln - Steven Spielberg
Gangsterin Kaderi - Peter Yates
Eşkıya - Yavuz Turgul
Dr. Jivago - David Lean