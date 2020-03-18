Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisi - Son Dakika Magazin

Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisi

6 saat önce

NİLGÜN BELGÜNThe Irish Man - Martin ScorsesDiana'nın Hikayesi - Tom Jennings, David Tillman.Evlilik Hikayesi - Noah BaumbachBir zamanlar Hollywood'da - Quentin TarantinoPiyanist - Roman PolanskiBaba serisiŞeytanın Avukatı - Taylor HackfordKelebeğin Rüyası - Yılmaz ErdoğanAile Arasında -...

Karantina günleri için 10 isim 10 film önerisi, System.String[]

NİLGÜN BELGÜN


The Irish Man - Martin Scorses


Diana'nın Hikayesi - Tom Jennings, David Tillman.


Evlilik Hikayesi - Noah Baumbach


Bir zamanlar Hollywood'da - Quentin Tarantino


Piyanist - Roman Polanski


Baba serisi


Şeytanın Avukatı - Taylor Hackford


Kelebeğin Rüyası - Yılmaz Erdoğan


Aile Arasında - Ozan Açıktan


Joker - Todd Phillips


MERT FIRAT


Babam İçin - Jim Sheridan


Full Metal Jacket - Stanley Kubrick


Taksi Şoförü - Martin Scorsese


Esaretin Bedeli - Frank Darabont


Big Lebowski - Coen Kardeşler


İhtiyarlara Yer Yok - Coen Kardeşler


Büyük Balık - Tim Burton


Olağan Şüpheliler - Bryan Singer


Kaptan Fantastik - Matt Ross


Yedi - David Fincher


SEVİL ATASOY


Zodiac - David Fincher


Arka Pencere - Alfred Hitchcock


Kuzuların Sessizliği - Jonathan Demme


Kurtuluş- John Boorman


Ejderha Dövmeli Kız - David Fincher


Cinayet (Danimarka TV dizisi) - Søren Sveistrup


Köprü (İsveç - Danimarka TV dizisi) - Hans Rosenfeldt


Trapped (İzlanda TV dizisi) - Baltasar Kormákur


Bordertown (Finlandiya TV dizisi) - Miikko Oikkonen


Marcella, (İsveç TV dizisi) - Hans Rosenfeldt


BEDRİ BAYKAM


Sonsuz Ölüm - George Roy Hill


Paris'te Son Tango - Bernardo Bertolucci


Yaz Günüydü - Robert Mulligan


Uçurtmayı Vurmasınlar - Tunç Başaran


Picasso ile Yaşamak - James İvory


The Doors - Oliver Stone


Onaltıncı Round - Norman Jewison


Postacı - Troisi-Radford


Kaldırım Serçesi - Olivier Dahan


Louis de Funes'in tüm filmleri!


ONUR SAYLAK


Zafer Yolları - Stanley Kubrick


12 Öfkeli Adam - Sidney Lumet


Ran - Akira Kurusowa


Usta - Paul Thomas Anderson


400 Darbe - François Truffaut


Protesto - Mathieu Kassovitz


Fargo - Coen kardeşler


Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - Celine Sciamma


Beni Adımla Çağır - Luca Guadagnino


Sapık - Alfred Hitchcock


AHMET ÜMİT


Spartaküs - Stanley Kubrick


Anayurt Oteli - Ömer Kavur


Doktor Jivago - David Lean


Umut - Yılmaz Güney


Masumiyet - Zeki Demirkubuz


Bir Zamanlar Amerika'da - Sergio Leone


Bir Zamanlar Anadolu'da - Nuri Bilge Ceylan


Ah Güzel İstanbul - Atıf Yılmaz


Baba - Francis Ford Coppola


Gülün Adı - Jean Jacques Annaud


SAFFET EMRE TONGUÇ


Kazablanka - Michael Curtiz


Gladyatör - Ridley Scott


Yaşam Kürü - Gore Verbinski


İyilik Bul, İyilik Yap - Mimi Leder


Babam ve Oğlum - Çağan Irmak


Bazıları Sıcak Sever - Billy Wilder


Amerikan Güzeli - Sam Mendes


Piyanist - Roman Polanski


Arabesk - Ertem Eğilmez


Arabistanlı Lawrence - David Lean


ŞEBNEM BOZOKLU


Toni Erdmann - Maren Ade


Cleo 5'ten 7'ye - Agnes Varda


Roma - Alfonso Cuaron


Frances Ha - Noah Baumbach


Kelebekler - Tolga Karaçelik


Soğuk Savaş - Pawlikowski


Albüm - Mehmet Can Mertoğlu


Bir Konuşabilse - Sofia Coppola


Komik Kız - William Wyler


Uğur Böceği - Greta Gerwig


UĞUR VARDAN


Affedilmeyen - Clint Eastwood


Andrey Rublev - Andrey Tarkovsky


Gel ve Gör - Elem Klimov


Cehennemde İki Devre - Zoltan Fabri


The Party - Blake Edwards


Yedi - David Fincher


Umut - Yılmaz Güney


Thelma ve Louise - Ridley Scott


Dünyanın Tüm Sabahları - Alain Corneau


28 Gün Sonra - Danny Boyle


SELÇUK YÖNTEM


God Father 3 - Francis Ford Coppola


Amadeus - Milos Forman


Kanunun Kuvveti - Cedric Jimenez


007 Casino Royale - Martin Campbell


Chaplin Koleksiyonu - Charlie Chaplin


Meleklerin Payı - Ken Loach


Lincoln - Steven Spielberg


Gangsterin Kaderi - Peter Yates


Eşkıya - Yavuz Turgul


Dr. Jivago - David Lean

Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:31 

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