Karantina günlerinde boyun düzleşmesi neden arttı? - Son Dakika
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Karantina günlerinde boyun düzleşmesi neden arttı?

6 saat önce

Karantina günlerinde omurga sağlığının ihmal edilmemesi uyarısında bulunan ve boyun düzleşmesinin son dönemde yaygın rastlanılan bir sorun olarak karşılarına çıktığına dikkat çeken Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğr.

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Karantina günlerinde omurga sağlığının ihmal edilmemesi uyarısında bulunan ve boyun düzleşmesinin son dönemde yaygın rastlanılan bir sorun olarak karşılarına çıktığına dikkat çeken Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Pandemi nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde mobil cihazlarla olan ilişkimizin artması, evden internet üzerinden çalışma zorunluluğunun bilgisayar karşısında oturma süresini uzatması nedeniyle boyun düzleşmesi daha da artış gösterdi" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca kişinin çalışma hayatı değişti. Evden çalışmak zorunda kalan, market ve giyim siparişlerini de internetten veren toplumun büyük bir bölümü, daha hareketsiz ve mobil cihazlara bağımlı şekilde yaşamaya başladığı için toplumda omurga sorunları da hızla artmaya başladı. Medical Park Fatih Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, pandemi döneminde boyun düzleşmesinin arttığına dikkat çekti. Boyun düzleşmesinin boyun ağrısı, baş ağrısı, sırta doğru yayılan ağrılar, dikkat bozukluğu, gergin bir ruh hali, uyku düzeninde veya kalitesinde bozulmalar gibi birçok şikayete yol açtığını belirten Medical Park Fatih Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Son yıllarda zaten gittikçe artış gösteren boyun düzleşmesi sorunu, koronavirüs pandemisi nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde mobil cihazlarla olan ilişkimizin artması, evden internet üzerinden çalışma zorunluluğunun bilgisayar karşısında oturma süresini uzatması nedeniyle daha da artış gösterdi" şeklinde konuştu.

UYKU BOZUKLUĞUNA YOL AÇIYOR

Hastalığın belirtileri konusunda bilgilendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Genellikle bilgisayarda çalışırken veya araç kullanırken, başınızı uzun süre tek bir yerde tutunca kötüleşen ağrı, kas gerginliği ve spazmları, başınızı hareket ettirme yeteneğinde azalma, baş ağrısı, dikkatinizi toparlayamama, ara sıra garip boyun hareketleriyle rahatlamaya çalışma, sırta ve hatta bazen kollara yayılan ağrılar söz konusu olabilir. Bu şikayetler bir süre sonra hayat kalitenizde ciddi azalma, yaygın psikolojik stres, uyku bozuklukları yapabilir" dedi.

SİNSİCE İLERLEYEBİLİR

Normal bir omurgada boyunda öne (servikal lordoz), sırtta arkaya (dorsal kifoz), belde öne (lomber lordoz) doğru olan doğal eğriliklerin bulunduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, belirli açılardaki bu eğriliklerin omurganın işlevini yerine getirebilmesi ve sağlığının korunabilmesi açısından önemli rol oynadığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu eğriliklerin derecelerinde oluşan değişiklikler lordoz veya kifozda artış veya azalmayla sonuçlanır. Bu açısal değişiklikler ani oluşmadığı sürece başlangıçta uzun süre şikayet ortaya çıkarmayabilir. Ancak bir süre sonra çeşitli sebeplerden dolayı kişi rahatsızlık hissetmeye başlayacaktır. Aslında şikayetlerin ortaya çıkış süresi genellikle çok uzun olduğundan tedavi de bazen uzun ve önemli derecede hasta uyumu gerektiren bir hale dönüşmektedir."

SEBEBİ DURUŞ VE OTURUŞ BOZUKLUĞU

Boyun düzleşmesinin en önemli sebebinin duruş ve oturuş bozukluğu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Uzun süre aynı pozisyonda sabit durmak boyun kaslarının bir süre sonra gittikçe gerginleşmesine sebep olacaktır. Zira başımızı dik pozisyonda tutabilmek için ensemizdeki kasların belirli oranda kasılı kalması gerekir. Bu gerginliği belirli aralıklarla mola vererek azaltmak şarttır. Eğer bu konuda dikkat gösterilmiyorsa, kaslar gittikçe daha da gerginleşecek, gerginliğini ve kasılma oranını azaltamayacaktır. Bunun  sonucunda ise kasılı kalan kas bir süre sonra ağrı yapmaya başlayacaktır. Boynun uzun süre kasılı kalması, boyun omurgasını geriye doğru çekip düzleşmenin de başlamasına neden olacaktır" dedi.

Boyun düzleşmesinin ortaya çıkmasını tetikleyebilecek birçok farklı nedenin daha olduğunu da hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, bunların arasında boyun fıtıkları, kireçlenmeler, fibromiyalji, tetik nokta sendromu (miyofasyal ağrı sendromu), travmalar ve doğumsal anomalilerin sayılabileceğini, ancak bunların duruş oturuş bozuklukları ile karşılaştırıldığında daha düşük oranda karşımıza çıktığını belirtti.

BOYUN FITIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Boyun düzleşmesiyle ilgili en çok merak edilen sorulardan birinin 'düzleşmenin boyun fıtığına sebep olup olmayacağı' sorusu olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, şunları söyledi: "Aslında düzleşme, tek başına bir boyun fıtığı sebebi değildir. Bu konuda oluşan yanlış anlamalar kişiyi daha fazla strese sokabilmektedir. Düzleşme herhangi bir sebepten kaynaklı boyun ağrılarında sık karşımıza çıkar ama aynı zamanda düzleşmenin kendisi de boyun ağrısı yapar. İşte bu kısırdöngü içerisinde aslında ortaya çıkan en önemli gerçek, boyun kaslarının zayıflaması ve kuvvetini kaybetmesidir. Zayıflayan boyun kasları zaman içerisinde boyun omurgasına yeterli desteği vermez ve boyun fıtığı oluşumu kolaylaşabilir. Bu nedenle boyun kaslarının kuvvetini korumak son derece önemlidir."

TELEFONU GÖZ HİZANIZDA TUTUN

Boyun düzleşmesi şikayetlerinin görülmesi durumunda ilk yapılması gerekenin duruşu ve oturuşu ideal pozisyona getirmeye çalışmak olduğunu işaret eden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, şu önerilerde bulundu: "Baş dik pozisyonda ve bir miktar geriye alınmalı, omuzlar dik pozisyonda tutulmalıdır. Otururken de sandalyeye tam olarak oturulmalı, kalçalar, bel, sırt, omuzlar sandalyeye tam yaslanmalı ve ekrana tam karşıdan bakılmalıdır. Bunun ardından uzun süre ekran karşısında kalmamaya çalışmanız gerekir. Maksimum 30 dakikada bir kısa mola vermeniz çok işe yarayabilir. İşte bu noktada mobil telefonlarla geçirdiğimiz zaman da çok önemli olmaya başlıyor. Genellikle yanlış pozisyonda tutulan telefonlarla bir de uzun zaman geçirince boyunda ortaya çıkan kas zorlanması ciddi boyutlara ulaşıyor. Sadece boyunda ağrı ve düzleşme değil, birçok probleme yol açan mobil telefon kullanımında boyun ile ilgili yapılan araştırmalar bizlerin telefonu doğru tutmasını ve kullanmasını öğütlemekte. Buna göre telefonu bir elinizde ve göz hizanızda tutup, diğer elinizle ekran üzerinde işlem yapmanız tavsiye edilmektedir."

DURUŞ EĞİTİMİ ALIN!

Düzenli egzersiz yapmanın da omurga ve boyun kaslarının güçlenmesini ve düzleşmenin önüne geçilmesine yardımcı olacağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Ancak şikayetlerin süresi uzadıysa, ağrı şiddetini artırıyorsa, uyku düzeni veya kalitesi etkilendiyse, çok vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmak daha doğru olacaktır. Duruş eğitimi, egzersiz, fizik tedavi, çeşitli iğne tedavileri gibi birçok tedavi alternatifleri bulunmaktadır" dedi.


- İstanbul
İbrahim Halil, Karantina, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:39 Kaynak: DHA

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