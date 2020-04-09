KARANTİNA GÜNLERİNDE ÇOCUKLARA DİKKATDEZENFEKTAN VE KOLONYA BİLE TEHLİKE YARATIYOR (ek... - Son Dakika

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KARANTİNA GÜNLERİNDE ÇOCUKLARA DİKKATDEZENFEKTAN VE KOLONYA BİLE TEHLİKE YARATIYOR (ek...

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle tüm aile bireylerinin gün boyu evde vakit geçirdiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Cennet Çiriş Yıldız, çocukları bekleyen ev kazalarına karşı aileleri uyardı.

KARANTİNA GÜNLERİNDE ÇOCUKLARA DİKKATDEZENFEKTAN VE KOLONYA BİLE TEHLİKE YARATIYOR (ek..., System.String[]
Koronavirüs nedeniyle tüm aile bireylerinin gün boyu evde vakit geçirdiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Cennet Çiriş Yıldız, çocukları bekleyen ev kazalarına karşı aileleri uyardı. Özellikle bu dönemde sıkça kullanılan dezenfektan ve kolonyalara dikkat çeken Yıldız, "Bu ürünler çocuklar tarafından yanlış kullanılabilir. Çocukların erişemeyeceği ortamda saklayın" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye mecbur olmadıkça evden dışarı çıkamıyor. Okullar online eğitim sistemine geçerken bazı çalışanlar da işlerini eve taşımak zorunda kaldı. Aile bireyleri vaktinin neredeyse tamamını evde geçiriyor. Özellikle çocukların evde vakit geçirmekten dolayı sıkıldığını ve bazı oyunları eve taşıdığını belirten İstanbul Kent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cennet Çiriş Yıldız çocuklar özellikle bu dönemde evde bekleyen kazalar konusunda aileleri uyardı.

"EN ÇOK BU KAZALAR GÖRÜLÜYOR"

Bu dönemde ev kazalarıyla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Cennet Çiriş Yıldız, "Çocuklar ve yaşlılar bu süreçte riskli grup içinde yer alıyor. Özellikle çocukları evde bazı tehlikeler bekleyebilir. Bunlardan en önemlisi çocuğun boğazına bir yabancı cisim kaçmasıdır. Çocuklar küçük parçalı oyuncaklarla oynarken ya da etrafta bulunan bir madeni parayı meraktan ağızlarına alıp yutabilirler. Bunların yanı sıra şu sıralar evlerimizde yaygınca kullandığımız dezenfektanlar, kolonyalar, temizlik ürünleri, çamaşır suları çocuğun sağlığı açısından risk oluşturur. Aile üyelerinden herhangi birinin kullandığı ilaçlar da çocuklar için risk içerir. Çocuklar gün içinde evde sıkılırlar. O nedenle bir koltuktan diğerine zıplayabilirler. Bunlar da burkulma, çıkık gibi sakatlanmalara yol açar. Bunlar çocukların en sık karşılaşacağı kazalar arasında yer alır" diye konuştu.

ÇOCUKLARI BEKLEYEN DEZENFEKTAN VE KOLONYA TEHLİKESİ

Dezenfektan ve kolonyaların çocuklar tarafından bilinçsizce kullanılabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Cennet Çiriş Yıldız, 'Bu ürünlerin suya ve sabuna ulaşılamadığı yerlerde kullanılması uygun olacaktır. Evin her noktasında bugünlerde kolonya ve dezenfektan bulunuyor. Özellikle bunları bilinçsiz şekilde kullanmamız çocuklarda yanlış bir rol model oluşturuyor. Ebeveynler ne yaparsa çocukları da onlar taklit edecektir. O yüzden çocuklar bu ürünleri bilinçsiz şekilde yoğun kullanabilirler. Çocuk, elimize yüzümüze sürdüğümüz şeyi zararsız görüp bunun bilincinde olmadığından ürünü fazlaca kullanabilir hatta içme eğiliminde bulunabilir. Bunlar içildiğinde yemek borusu, mide gibi sindirim kanallarında tehlikeye yol açar. Bu ürünlerin özellikle şu günlerde çocukların erişemeyeceği, uygun ortamlarda saklanmasını öneriyorum" dedi.

"ÇOCUĞUNUZUN OYUNUNA SİZ DE DAHİL OLUN"

Ev ortamında sıkılan çocuğun kanepe, koltuk gibi sert cisimleri oyun amaçlı kullanabildiğini ifade eden Yıldız, aileye çocuğun oyununa dahil olması tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:

"Evdeki koltuk, kanepe, sert cisimler onlar için risk oluşturabilir. Bunların üzerinden düşebilirler, kafalarını çarparak kendilerine ve vücutlarına zarar verebilirler. Kırıklar, çıkıklar, burkulmalar görülebilir. Aileler bu süreçte çocuklarıyla birlikte etkili vakit geçirecekleri oyunlar planlamalıdır. Birlikte resim yapabilir, satranç oynayabilirler. Tüm aile üyelerinin bir arada olabileceği oyunlar planlamak önemli. Biz ev içindeki faaliyetlerimize çocuğu katmadığımız zaman o bir anlık boşlukta kendine zarar verebilir. Bizim masum olarak gördüğümüz etraftaki herhangi bir şeyi kullanarak kendine zarar verebilir. Bu nedenle ebeveynler olarak tüm faaliyetlerimizi çocuğu da dahil ederek planlamalıyız. Bu bir oyun, ev işi ya da kişisel hijyen saatimiz olabilir. Hepsine çocuğumuzu dahil ederek planlamalıyız."

"EVİ ÇOCUK İÇİN YENİDEN DİZAYN EDİN"

Ev kazalarının önlenebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Cennet Çiriş Yıldız, evde yapılacak küçük değişiklikleri şöyle hatırlattı:

"Özellikle günümüzde salgın nedeniyle aciller risk oluşturuyor. O nedenle biz o duruma gelmeden ev kazalarını önlemeye yönelik evimizde düzenlemeler yapmalıyız. Örneğin, evde tehlike oluşturabilecek prizlerin kapaklı olması gerekiyor. Çocuk farkında olmadan oynarken ona çarpabilir, dokunabilir, elektrik çarpmalarıyla karşılaşabiliriz. Köşelerdeki sivri alanların da yumuşak materyallerle desteklemeliyiz. Sivri alanlar çocukta yaralanmalara veya kafa travmasına bile yol açabilir. Ev dizaynında da bunlara dikkat etmek gerekir."


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:04 Kaynak: DHA

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