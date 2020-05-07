Karantina günlerinin sevinci: Boğaz'ın yunusları - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karantina günlerinin sevinci: Boğaz'ın yunusları - Son Dakika

Karantina günlerinin sevinci: Boğaz'ın yunusları

6 saat önce

Korona döneminde İstanbulluları en çok sevindiren ve heyecanlandıran Boğaz'da süzülen yunuslar oldu.

Karantina günlerinin sevinci: Boğaz'ın yunusları, System.String[]

Korona döneminde İstanbulluları en çok sevindiren ve heyecanlandıran Boğaz'da süzülen yunuslar oldu. ARD muhabiri Christian Buttkereit, Boğaz yunuslarının izini sürdü.Normalde birçok farklı sesin birbirine karıştığı İstanbul'da, sakin bir sabah yaşanıyor. Boğaz'ın suyu cam gibi. Gün doğumu, Asya tarafında yapılan yeni ve devasa Çamlıca Camii'nin arkasından beliriyor. İstanbullu fotoğrafçı Volkan ise bu sabah erken kalkarak


her zaman turist kaynayan meşhur Ortaköy'e gitmiş. Ancak sahilde yunusların fotoğrafını çekmeyi hedefleyen Volkan'ın ilk denemeleriyse başarıyla sonuçlanmıyor.


"Bir tane var elimde güzel bir fotoğraf. Onun dışındakiler hep çok uzaktan. Çektiklerimden hala memnun değilim biraz daha sabırlı olmam gerekiyor sanırım. En iyi yerlerden birinde olmamıza rağmen yunuslar hala buraya yaklaşmadı."


"Sayıları 40 ile 50 arasında"


Yunusları Boğaz'da görmek çok zor değil. Ama korona krizinden önce onları bu kadar sık görmek mümkün olmuyordu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Arda Tonay, on yıldır Boğaz'daki yunusların hayatını inceleyen bir araştırma grubununda yer alıyor.


Tonay, yunusların aslında Boğaz'a ait olduklarını söylüyor. "Afalina yunuslar burada, Boğaz'da yaşıyorlar ve buraya aitler" diyen Tonay, sayılarının 40 ile 50 arası olduğunu tahmin ediyor.


Bu yunusların çok uzaklaşmaladıklarını, en fazla Prens Adaları'na gittiklerini anlatan Tonay, "Tırtakların ise buraya ait olduklarını söylemek ise zor. Denizde açılmayı seviyorlar ve aslında onları sadece Boğaz'dan geçerken gözlemlemek mümkün, çünkü sürekli aceleleri var. Ayrıca Boğaz'da mutur yunuslar da var ama burada yaşayıp yaşamadıklarını henüz bilmiyoruz" diyor. Bahar aylarında Akdeniz'den daha serin ve besleyici olan Karadeniz'e göçen yunuslar Boğaz'dan geçiyorlar. Ancak İstanbul'da yaşayan Boğaz yunusları kalmaya devam ediyorlar ve boyları 2,50 metreye kadar çıkabiliyor.


Boğaz'daki kalabalık azalınca yunuslar geldi 43 yaşındaki Adil, her sabah yunusları gözlemliyor ve Ortaköy sahilinde kapatılan restoranların etrafında nöbet tutuyor. Korona sebebiyle müşterilerin buraya gelmesi mümkün değil. Ama bu durum, daha fazla yunusun gelmesini sağlıyor.


Adil, "Bu kadar büyük bir sürü buraya ilk defa geldi. ya da hep geliyorlardı ama biz fark edememiştik. Buraya düzenli olarak geliyorlar. Özellikle sabah erken saatlerde veya geceleri görünüyorlar" diyor. Bilim insanlarına göre bunun sebebi stres etkenlerinin az olması. Korona sebebiyle Boğaz'dan geçen gemi sayısı ile birlikte sahildeki araç trafiği de azaldı. Normalde sahilde sıralanan birçok balıkçının şu anda evinde oturuyor olması ise yunusların balık mücadelesinde geçici kolaylık sağlıyor.


"Üç yunus türü de tehlike altında"


Türkiye'de 1983'ten beri deniz memelileri sıkı koruma altında. Ancak araştırmacı Arda Tonay, Boğaz'da görülen üç yunus cinsi de tehlike altındaki türler arasında olduğunu belirtiyor:


"Yunusların yakalanabileceği çok büyük balık ağları var. Ayrıca yoğun bir şekilde yapılan balıkçılık, yunusların beslendiği kaynakların önemli bir kısmını azaltıyor. Su kirliliği de bir sorun. ve üstelik şehrin kuzeye doğru büyümesi de bir başka gerçek. Yeni otoyolların yapıldığı bölgeler, hayvanlar için önemli beslenme kaynaklarına sahip olmakla birlikte şimdiye kadar biraz huzur bulabildikleri yerleri de barındırıyordu."


Çevresel faktörlerin Boğaz'daki yunuslara etkisi hakkında çalışmalar yapan Aylin Akkaya ise yunusların sahile yaklaşmasının oldukça doğal olduğunu belirtirken korona dönemine has olmadığını söylüyor.


Akkaya, "Yunusların sahile gelmesi normal. Balıkları daha iyi yakalayabilmek için onları sahile sürüyorlar. Ama Ortaköy'de asıl dikkat çeken ve inanılmaz olan durum, orada insanları gördükten sonra bir anda


kaçmamaları" diyor. Yunusları beklemeye devam Fotoğrafçı Volkan ise bir süre sonra kamerasıyla bu doğadaki canlılığı yakalamayı başarıyor. Ama yine de tam olarak memnun değil:


"Buraya geldikten 40 dakika sonra yunuslar gruplar halinde ortaya çıkmaya başladı. Sahile gelmeseler de oldukça yaklaştılar. Böylece ben de ilk fotoğrafları ve videoyu çekmeyi başardım."


Boğaz'da trafik eski haline dönüp yunuslar tekrar derinliklere kaçana kadar, fotoğraf çekebilmek için Volkan'ın birkaç hafta daha burada durması gerekiyor.


Christian Buttkereit


(c)?

Yunuslar, İstanbul, Sabah, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:31 


Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem         
15:57
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı         
15:36
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz         
15:35
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor         
15:23
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı         
15:20
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi         
15:09
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi         
15:06
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi         
14:59
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi         
14:53
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı         
14:34
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi         
14:32
Sivas'ta ortaya çıkan etçil Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti         
14:23
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı         
14:05
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti         
14:00
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi         
13:38
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı         
13:23
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim         
13:19
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı         
13:05
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı         
13:03
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti         
13:00
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı         
12:55
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık         
12:42
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek         
12:39
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti 2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti         
12:38
Koronavirüsün pençesinden kurtulan Burak Akkul son halini paylaştı Koronavirüsün pençesinden kurtulan Burak Akkul son halini paylaştı         
12:36
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak         
12:35
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı         
12:31
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı         
12:24
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı 4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı         
12:18
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 16:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina günlerinin sevinci: Boğaz'ın yunusları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]