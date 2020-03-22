Karantina için 3 otobüs daha Tekirdağ'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Genel Karantina için 3 otobüs daha Tekirdağ'a geldi - Son Dakika

Karantina için 3 otobüs daha Tekirdağ'a geldi

6 saat önce

Karantina için 3 otobüs daha Tekirdağ'a geldi Polis yurdu demir bariyerle sardı Bazıları içeri girmek istemedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden toplam 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağını açıklamasının ardından Türkiye'ye gelen yurtdışında...

Karantina için 3 otobüs daha Tekirdağ'a geldi

Polis yurdu demir bariyerle sardı

Bazıları içeri girmek istemedi

TEKİRDAĞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden toplam 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağını açıklamasının ardından Türkiye'ye gelen yurtdışında çeşitli görevlerde bulunan vatandaşlar ve öğrencilerin bir bölümü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesindeki öğrenci yurduna yerleştiriliyor. Yurda getirilen bazı vatandaşlar içeri girmek konusunda isteksiz kalırken polis ekipleri söz konusu yurdu demir bariyerle sardı.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan Türk öğrenciler ülkeye getiriliyor. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından çeşitli ülkelerde bulunan öğrenci ve vatandaşlar otobüslerle Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğüne getiriliyor.

Bazıları yurda girmek istemedi

İlk etapta 62 kişi polis nezaretinde getirilerek Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğüne yerleştirildi. Yurda getirilişler devam ederken, Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğünün toplam kapasitesi 180 kişilik olduğu öğrenildi. Buraya getirilen yurtdışında çeşitli görevdeki vatandaşların ve öğrencilerin 14 gün boyunca karantina altında kalacakları ve bu süre zarfında sağlık ekiplerince sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceği de belirtildi. Ayrıca yurda getirilen bazı vatandaşların içeri girmek istemedikleri görüldü. Bir süre yurdun kapısında bekleyen vatandaşlar görevlilerin ikazları sonucu yurda giriş yaptı.

Polis yurdu demir bariyerle sardı

Vatandaşların getirilişleri sırasında yurdun etrafında demir polis bariyerleri çekilerek, Polis, UMKE, AFAD ekipelride yurdun çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil Sağlık ekipleride yurdun önünde hazır bekledi. Ayrıca Türkiye'ye gelen öğrencilerin bir bölümüde dün gece Çorlu'daki öğrenci yurduna yerleştirilmişti.

Karantina için 3 otobüs daha Tekirdağ'a geldi

Karantina, Tekirdağ, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:50 Kaynak: İHA

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