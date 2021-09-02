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KARANTİNA İÇİN KULLANILAN YURTLAR YENİLENDİ - Son Dakika

KARANTİNA İÇİN KULLANILAN YURTLAR YENİLENDİ

02.09.2021 10:09

KOCAELİ'de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması öncesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

KOCAELİ'de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması öncesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kocaeli'de 16 bin 655 öğrenciye yurt hizmeti verileceğini söyleyen Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Yurtlarımızda sadece zeminleri, parkeleri dezenfekte etmekle kalmadık. Temizliğe, hijyene dair her türlü ayrıntı büyük bir titizlikle takip edildi. Öğrencilerimizin odalarında kullanacağı nevresim, yastık gibi tüm mefruşat malzemelerinin tamamı yeni. Kimsenin bu anlamda bir kaygı, tereddüt yaşamamasını ümit ediyoruz dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde testi pozitif çıkan ya da temaslı bulunan kişilerin misafir edildiği Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurtlar, yüz yüze eğitime geçiş kararının ardından üniversitelerin açılmasıyla birlikle yeniden öğrenciler için hazırlanmaya başlandı. Yaklaşık 1,5 yıllık süreçte, yurtdışından gelen ve karantinaya alınan 2134 kişi ile testi pozitif çıkan 2537 kişiyi ağırlayan yurtlar, öğrencilerin kullanımından önce dezenfekte edilerek hazır hale getirildi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında 16 bin 655 öğrenciye yurt hizmeti verileceğini söyleyen Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz. Dünyayı etkisini altına alan koronavirüs hastalığı sebebiyle sahada birçok çalışmada aksaklık yaşanmasına neden oldu ama şükürler olsun ki çok daha güzel günleri yakalamış durumdayız. İlerleyen süreçte daha da iyi olacağına dair inancımız tam. Öğrenci yurtlarımız koronavirüs salgını döneminde, her zaman öğrencilerimize yuva olan bu yurtlarımız, toplumun tüm kesiminden vatandaşlarımıza kapılarını araladı. Vatandaşlarımız için bir yuva vazifesi üstlendi. Gerek yurtdışından ülkemize gelen vatandaşlarımızı devletimizin belirlemiş olduğu izolasyon sürecinde misafir ettik. Yurtdışından gelen 2134 vatandaşımız bu yurtlarımızda misafir edildi. Koronavirüs vakalarının tırmanış gösterdiği dönemlerde de koronavirüs hastalığına yakalanan hastalarımıza da ek hastane binası olarak yurtlarımızda yer açmıştık. Bu kapsamda da 2 bin 537 koronavirüs hastası vatandaşımız Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda bu yurtlarda tedavilerini tamamladılar. Koronavirüs dönemindeki çalışmaların akabinde de bizler normalleşmeyle beraber kapılarını öğrencilerimize açacak olan yurtlarımızı her anlamda hazır hale getirmiş bulunuyoruz. dedi.

'KAPASİTEMİZ ARTIRILDI'

Geçmiş döneme göre kapasitede de artış yaşandığını ifade eden İbrahim Aktürk, Geçen yıl kapasitemiz 14 bin 600'ken yeni ilave bloklarla birlikte bu sayı 16 bin 655'e ulaşmış oldu. Dolayısıyla biz doludizgin bir şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimizin yurtlara adım atacağı güne kadar heyecanla ve özenle o hazırlıklarımız devam edecek. Gençlerimizin yurtlarımızda güzel ve başarı dolu bir yıl geçirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz. diye konuştu.

'KİMSENİN TEREDDÜT YAŞAMAMASINI ÜMİT EDİYORUZ'

Koronavirüs hastalarının misafir edilmesinden dolayı insanların aklında yurtların temizliğiyle ilgili herhangi bir tereddüt kalmaması gerektiğini ifade eden Aktürk, sözlerine şöyle devam etti

Burada öğrencilerimizde oluşabilecek bir tereddütleri bertaraf edebilmek adına şunun altını çizmek isterim, tabii ki ülke olarak koronavirüs sürecinde seferberlik ilan ettik. Hepimiz bu salgınla mücadelemizi gerçekleştirdik. Yurtlarımızda belli oranda vatandaşlarımız karantina ve tedavi süreçlerinde misafir edildi. Bu misafir edilen vatandaşlarımız, belli yurtlarımızda kaldı ve haziran ayında tamamen bu işlemi yurtlarımızda sonlandırdık. Bunun ardından biz sadece zeminleri, parkeleri dezenfekte etmedik. Temizliği sadece yüzeyle sınırlı tutmadık, aklınıza gelebilecek temizliğe dair, hijyene dair her türlü ayrıntı büyük bir titizlikle takip edildi. Öğrencilerimizin kullanacağı nevresimlerden, kullanacakları mefruşat malzemelerine kadar hepsini yeni malzemelerle, sıfırdan kullanılacak malzemelerle değiştirdik. Kimsenin bu anlamda bir kaygı, tereddüt yaşamamasını ümit ediyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı tamamladık.

KARANTİNA İÇİN KULLANILAN YURTLAR YENİLENDİ
KARANTİNA İÇİN KULLANILAN YURTLAR YENİLENDİ
KARANTİNA İÇİN KULLANILAN YURTLAR YENİLENDİ
KARANTİNA İÇİN KULLANILAN YURTLAR YENİLENDİ
KARANTİNA İÇİN KULLANILAN YURTLAR YENİLENDİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, İbrahim Aktürk, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARANTİNA İÇİN KULLANILAN YURTLAR YENİLENDİ - Son Dakika


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