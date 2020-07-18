Karantina için odalarında kaldığı öğrencilere 400 Euro bırakmış - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışından getirilip, Kütahya'daki öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantinada kalan bir kişinin, odanın sahibi öğrencilere, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazılı not ile 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından tahliye edilerek getirilen vatandaşlar, karantina süreçlerini çeşitli illerdeki yurtlarda tamamladı. Kütahya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Yesevi Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlardan birinin, 14 gün boyunca odalarında kaldığı öğrencilere teslim edilmesi için Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 Euro bıraktığı ortaya çıktı.
Paranın, odada kalan 4 öğrenciye paylaştırılacağı öğrenildi.