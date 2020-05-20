Karantina ihlalcisi 'dişli' çıktı ancak cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Karantina ihlalcisi 'dişli' çıktı ancak cezadan kurtulamadı

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısmi karantina uygulaması altındaki bölgeden izinsiz çıkan 44 yaşındaki Ali Ö. ile yeğeni 16 yaşındaki A.Ö.'ye 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Karantina ihlalcisi 'dişli' çıktı ancak cezadan kurtulamadı, System.String[]

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısmi karantina uygulaması altındaki bölgeden izinsiz çıkan 44 yaşındaki Ali Ö. ile yeğeni 16 yaşındaki A.Ö.'ye 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Ağzından çıkardığı diş protezini gösteren Ali Ö., "Hastaneye gideceğim dişimdeki protez kırıldı" dese de cezayı yedi. Yine dün ağlayıp polise sitem etmesine rağmen 3 bin 150 lira ceza yiyen genç de bugün yine aynı yerde ikinci cezayı yedi. "Bana dün ceza kesildi. Abi ben buradan kaldırımdan geldim. Haksızlık yapıyorsunuz. İstiyorlarsa 50 milyar yazsınlar yok ki yok" diyen genç makbuzu imzalayıp bölgeden ayrıldı.

Dün saat 16.30 sırasında korona virüs tedbirleri çerçevesinde kısmi karantinanın uygulandığı ve polisin demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldığı bölgeye yaklaşan bir genci polis uyardı. Uyarılara rağmen içeri girmeye çalışan genci polis ekipleri durdurdu. Uyarılara aldırmaması, direnmesi ve bölgeden uzaklaşmaması üzerine görevli polisler, karantina kurallarını ihlal etmekten 29 yaşındaki Bülent G.'ye 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı. Dün de yine aynı bölgeye gelen ve aynı ihlalden 3 bin 150 TL ceza alacağını duyunca gözyaşları içinde kalıp ağlamasına rağmen cezadan kurtulamayan genç, bugün de kaldırımdan geçerek sağlık ocağına gittiğini söylese de ceza yemekten kurtulamadı.

"Dün ceza yedim suçluyum"

Maskesiz şekilde zaman zaman polislere yaklaşarak sitemde bulunan Bülent G., "Abi elime bir bakar mısın, sağlık ocağına gidiyorum. Şimdi yine ceza yazacaksın bana. Tamam abi siz haklısınız. Yazın da ben gideyim bari abi. Sağlık ocağı kapanacak. Şuradan yürüdüğüm için suçluyum. Dün ceza yedim suçluyum. Bugün de buradan yürüdüm diye suçluyum. Yaz da gideyim abi. Tele yaklaşmak cezası var, bana dün ceza kesildi. Abi ben buradan kaldırımdan geldim. İstiyorlarsa 50 milyar yazsınlar yok ki yok" dedi.

Bu kez maskesi de olmayan Bülent G.'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Cezayı yiyen Bülent G., marketten su alıp sağlık ocağının yolunu tuttu.

Diş protezi de kurtarmadı

Öte yandan, polis ekipleri karantina bölgesinden izinsiz çıkan 44 yaşındaki Ali Ö. ile yeğeni 16 yaşındaki A.Ö.'ye de 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı. Ağzından çıkardığı diş protezini gösteren Ali Ö., "Hastaneye gideceğim dişimdeki protez kırıldı" dese de cezayı yedi. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantina ihlalcisi 'dişli' çıktı ancak cezadan kurtulamadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı         
11:29
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı         
11:25
Mert Hakan Yandaş, Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti         
11:01
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek         
10:56
Yaratıcılıkta sınır tanımıyor! Bir tasarımcı nalburdan aldığı somundan yüzük yaptı Yaratıcılıkta sınır tanımıyor! Bir tasarımcı nalburdan aldığı somundan yüzük yaptı         
10:43
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir         
10:36
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor         
10:34
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali 19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali         
10:32
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi         
10:26
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi         
10:26
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek         
10:25
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu         
10:23
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi         
10:21
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi         
10:19
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler         
10:13
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı         
10:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim         
10:01
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor         
09:50
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı         
09:47
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı         
09:44
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü         
09:44
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı 17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı         
09:35
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor         
09:32
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu         
09:26
Bir dönemin sabah şekeriydi! 40 yaşındaki sunucu Melike Öcalan gecelikli balkon pozuyla hayran bıraktı Bir dönemin sabah şekeriydi! 40 yaşındaki sunucu Melike Öcalan gecelikli balkon pozuyla hayran bıraktı         
09:22
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu         
09:20
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi         
09:14
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı         
08:38
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti         
08:34
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor 3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 11:40:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina ihlalcisi 'dişli' çıktı ancak cezadan kurtulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]