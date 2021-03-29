Karantina ihlali yapan şahıs jandarma tarafından yakalanıp yurda yerleştirildi - Son Dakika

Samsun'da korona virüsten dolayı karantinada olması gerekirken jandarmanın kontrolünde evinde bulunmayan şahıs yapılan takip sonucu yakalandı ve yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, korona virüsten dolayı Kıran Mahallesi'ndeki evinde karantina altında olması gererek İ.A.'yı FİTAS uygulaması kapsamında evinde kontrolü giden İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu şahsın evde olmadığını tespit etti. Yapılan araştırmada Tepecik Mahallesi'nde olduğu belirlenen İ.A. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak hakkında "bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca İ.A.'ya 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince karantina kuralını ihlal etmesinden dolayı 3 bin 469 TL idari yaptırım uyguladı. İ.A., sağlık ekipleri tarafından Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek burada karantina altına alındı. - SAMSUN