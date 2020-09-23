Son dakika haber! Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı - Son Dakika

Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de karantina ihlali yapan bir kişi, polis ekiplerince cumhuriyet meydanında gezerken yakalandı.

Yapılan denetimlerde cumhuriyet meydanında Hasan P.'yi sorgulayan polis ekipleri, şahsın karantinada olduğunu belirledi. Polis ekiplerince sağlık ekiplerine haber verilmesiyle ambulansa alınan Hasan P., 'Neden dışarı çıktınız'? sorusunu yanıtsız bıraktı. Hassan P. daha sonra ekiplerce yurda götürüldü.