Son dakika haber! Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı

Son dakika haberi... Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı Kayseri'de karantina ihlali yapan bir kişi, polis ekiplerince cumhuriyet meydanında gezerken yakalandı.

Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de karantina ihlali yapan bir kişi, polis ekiplerince cumhuriyet meydanında gezerken yakalandı.

Yapılan denetimlerde cumhuriyet meydanında Hasan P.'yi sorgulayan polis ekipleri, şahsın karantinada olduğunu belirledi. Polis ekiplerince sağlık ekiplerine haber verilmesiyle ambulansa alınan Hasan P., 'Neden dışarı çıktınız'? sorusunu yanıtsız bıraktı. Hassan P. daha sonra ekiplerce yurda götürüldü.

Son dakika haber! Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Karantina ihlali yapan şahıs meydanda gezerken yakalandı - Son Dakika

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