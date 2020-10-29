Karantina ihlaline 1 yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika

KAYSERİ'de karantina kuralını ihlal eden Ç.Ö. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ç.Ö., geçen 26 Temmuz'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alındı. Ç.Ö., karantinanın 8'inci gününde kuralı ihlal ederek, dışarıya çıktı. Otomobiliyle seyir halindeyken, polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. hakkında tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında iddianame düzenlenerek, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ç.Ö., Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.