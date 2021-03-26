Karantina ihlaline göz açtırılmıyor - Son Dakika

Karantina ihlaline göz açtırılmıyor
26.03.2021 10:54
Samsunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 ile mücadele kapsamında HES kodu kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
Samsunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 ile mücadele kapsamında HES kodu kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyetinde, bir araçta bulunan şahısların yapılan 'HES kodu' sorgusunda R.Y.'nin pozitif ve E.Y. isimli şahsın temaslı vaka olarak karantinada bulunması gerekirken, karantinayı ihlali ettikleri tespit edildi. Şahıslara "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten" idari para cezası kesilerek şahıslar hakkında gerekli idari işlem yapıldı. - SAMSUN
Son Dakika Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti