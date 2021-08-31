Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı: "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" - Son Dakika

Kırıkkale'de minibüste battaniyeye saklanırken yakalanan Covid-19 PCR testi pozitif olan bir tarım işçisi, yurtta karantinaya alınmak istenince "Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi.

Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.

BATTANİYE ALTINA SAKLANDI

Polis, Ankara- Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında mevsimlik tarım işçilerinin olduğu bir minibüs durdurdu. Şanlıurfa'dan Kırıkkale'ye çalışmak için gelen 5 kişinin HES kodu kontrolleri yapıldı. Battaniye altına saklanan Halil T'nin de Covid-19 PCR testi pozitif olduğu tespit edildi.

4 BİN 50 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Halil T.'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, riskli durumdaki Halil T.'yi karantina yurduna götürmek dakikalarca çaba sarf etti. "Benim evim var. Cezayı öderim ama yurtta kalamam" diyerek ekiplere dakikalarca direndi. Bir süre ikna çabalarının ardından Halil T., ekip aracına bindirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. Sürücü ve diğer 3 yolcu, PCR testi yaptırmaları için de hastaneye gönderildi.

(Hasan Ay/İHA)