Karantina kararına uymayanlar hapis cezası ile karşılaşabilir - Son Dakika
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Karantina kararına uymayanlar hapis cezası ile karşılaşabilir

6 saat önce

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, koronavirüsü ile ilgili tedbirlere uymayanlarla ilgili cezai yaptırımların uygulanabileceğini belirterek, "Şu anda mevcut uygulama içerisinde 14 günlük karantinaya alınan bireylerden biri, gerekli tedbirlere uymaz ise iki...

Karantina kararına uymayanlar hapis cezası ile karşılaşabilir, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, koronavirüsü ile ilgili tedbirlere uymayanlarla ilgili cezai yaptırımların uygulanabileceğini belirterek, "Şu anda mevcut uygulama içerisinde 14 günlük karantinaya alınan bireylerden biri, gerekli tedbirlere uymaz ise iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile yargılanma ihtimali söz konusu olacaktır" dedi.


Türk Ceza Kanunu (TCK)'nun "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı üçüncü kısmının üçüncü bölümünün, 'Kamunun sağlığına karşı suçlar'dan oluştuğunu belirten Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, Korona virüs ile ilgili önemli bir noktaya değindi.


Şentürk, "Bu suçlardan biri olan Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'inci madde hükmü, Korona virüsü ile ilgili gerekli tedbirlere uymayan kişilerde uygulama alanı bulabilecektir. Madde hükmüne göre; bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" diyerek olası cezai yaptırımları anlattı.


"İki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile yargılanma ihtimali söz konusu olacaktır"


Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmamasının suç olarak tanımlandığını ifade eden Dr. Şentürk, "Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir. Bu itibarla, şu anda mevcut uygulama içerisinde 14 günlük karantinaya alınan bireylerden biri, gerekli tedbirlere uymaz ise iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile yargılanma ihtimali söz konusu olacaktır" dedi.


Türk Ceza Kanunu'nun "Kamu Barışına Karşı Suçlar" bölümünde yer alan "Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit" başlıklı 213'üncü maddesine de dikkat çeken Candide Şentürk, "Bu hüküm dikkate alındığında ise halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak amacıyla; hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Failin cezalandırılabilmesi için mutlaka, belli bir saikle (korku, endişe ve panik oluşturma amacıyla) sağlık, hayat, vücut dokunulmazlığı veya mal varlığı bakımından tehditte bulunması gerekmektedir" diye konuştu. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Candide, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
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