Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını 'Vefa ekipleri' sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını 'Vefa ekipleri' sağlıyor - Son Dakika

Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını 'Vefa ekipleri' sağlıyor

6 saat önce

Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını 'Vefa ekipleri' sağlıyor Aliözü köyünde karantinanın 4.

Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını 'Vefa ekipleri' sağlıyor

Aliözü köyünde karantinanın 4. günü

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı;

"Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı tespit edilmedi"

ÇANKIRI - Çankırı'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi üzerine 4 gün önce karantina altına alınan Aliözü Köyünde bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, İstanbul'dan cenazeye gelen ve geri dönen bir kişinin testlerinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amacıyla karantina altına alınmıştı. Giriş ve çıkışların jandarma ekipleri tarafından kontrol edildiği köydeki vatandaşların ihtiyaçları da tek tek karşılanıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından köy girişinde bekleyen jandarma ekiplerine teslim edilen malzemeler, köy sakinlerine ulaştırılıyor. Köye gelen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemizde Aliözü köyü 4 gün önce karantinaya alındı. Korona virüs gerçekten çok tehlikeli bir salgın hastalık. Bunu hepimizi biliyoruz. Sürekli gündemde tutuluyor. Virüs görünmez biz toplum olarak gördüğümüze inanırız. Görmediğimiz bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden hem Çerkeş'in hem Çankırı'nın hem de ülkemizin evde kalmasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

"Çok zamanında bir müdahale ile köyümüz karantinaya alındı"

Köyde şimdiye dek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydeden Başkan Sopacı, "Aliözü köyü, ilçemize 5 kilometre uzaklıkta bir köyümüz. İlçemizde herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Ancak İstanbul'dan cenaze için gelen bir vatandaşımız umreden gelen akrabasını ziyarete gidiyor daha sonra 5 gün sonra Çerkeş'e geliyor. Çerkeş'teki cenazeden sonra İstanbul'a geri dönüyor. Ertesi günü korona pozitif vakasıyla hastaneye yatırılıyor. Tedavisi orada devam ediyor. Valimize, kaymakamımıza, hastane hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok zamanında ve hakikaten anında müdahale ile köyümüz karantina altına alındı. 4 gündür karantina altında. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı tespit edilmedi. Köyümüzün ihtiyaçları hem kaymakamlığımız tarafından hem belediyemiz tarafından hem de duyarlı vatandaşlarımız tarafından karşılanıyor. Muhtarımızla görüşüyoruz sorun olduklarında bizleri arıyorlar. Biz de sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı" ifadelerine yer verdi.

"Başka yerden köye geldilerse kendilerini 14 gün izole etsinler"

Vatandaşlara karşı uyarılarda bulunan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "İlçemize şehir dışından gelen vatandaşlarımızla alakalı çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Okulların tatil olmasıyla beraber vatandaşlarımız büyük şehirlerden Çerkeş'e akın ettiler. Şu an köyler ve ilçemiz Ramazan ve Kurban Bayramından daha fazla kalabalık. Bu kalabalıklık insanı ürkütüyor. Valiliğimizin almış olduğu kararla ilçemize ve köylerimize geldiğinde 14 gün boyunca evlerinde izole etmeleri istenildi. Buna dikkat etmeye çalışıyorlar. Biz de bu konuda zabıtalarımızla, emniyet müdürlüğümüzle, jandarmamızla uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bugüne dek diğer köylerimizle bir sorun yaşamadık inşallah da yaşamayız. Ancak çok tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir durum. Kesinlikle büyük şehirden ilçemize veya köylerimize geldiyseniz, bu virüs vakasından kaçıyorsanız lütfen ilçelerimizi, köylerimizi, sevdiklerinizi ve vatandaşlarımızı bu işe bulaştırmayın. Eğer onları seviyorsanız başka bir yerden geldiyseniz kendinizi izole edin" çağrısında bulundu.

Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını 'Vefa ekipleri' sağlıyor

Karantina, İstanbul, Çankırı, Çerkeş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:25 Kaynak: İHA

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