Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk edildi

06.11.2020 17:08
Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde Covid-19 salgını izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen ve pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Covid-19 salgını izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen ve pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturması devam eden vatandaş hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülke genelinde denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yürütülen denetimler, Kula'da da sıkı bir şekilde sürüyor.

Yapılan denetimlerde Covid-19 kurallarına uymayan esnaf ve vatandaşlara idari para cezası uygulanırken, bu süreçte ilk kez bir vatandaşa karantina kurallarına ihlal ettiği ve pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin isimlerini vermediği için adli işlem başlatıldı. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 14 gün karantinada kalması gereken N.T. isimli vatandaşın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilmesi ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyerek filyasyon ekiplerine zorluk çıkarması üzerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ise savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, vatandaşın 'toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymaması' gerekçesine yer verilirken, şüpheli hakkında 2 ay ile 1 yıl arası hapis cezası istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Adli işlem başlatılacak

Öte yandan Kula'daki vaka artışının en temel sebebi olarak görünen temaslı kişilerin isminin verilmemesi ile ilgili de adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi. Tedbir ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanmasının yanı sıra, temaslı olduğu kişilerin ismini vermemesi ve filyasyon ekipleri ile kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarması durumunda suç duyurusunda bulunulacağı ve adli işlem başlatılacağı bildirildi. Toplum sağlığını etkileyecek kural ihlalleri için savcılık tarafından hazırlanacak iddianameler ile kural ihlali yapan vatandaşlar hakkında 2 ay ile 1 yıl arası değişen hapis cezası istemiyle soruşturma başlatılacak. - MANİSA

Koronavirüs, Vatandaş, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi         
15:32
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 17:51:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina kuralına uymayan vatandaş mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei