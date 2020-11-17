Karantina kuralını ihlal edince 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Karantina kuralını ihlal edince 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı
17.11.2020 14:12
Bilecik'te karantina kuralını ihlal eden bir kişi 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldıBilecik'in Pazaryeri ilçesinde karantina kuralına uymayan bir şahıs ekiplerce yapılan denetimlerde dışarıda yakalandı.
Bilecik'te karantina kuralını ihlal eden bir kişi 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde karantina kuralına uymayan bir şahıs ekiplerce yapılan denetimlerde dışarıda yakalandı. Pazaryeri ilçesinde denetimleri sıklaştıran ekipler, karantina kurallarına aykırı hareket eden İ.K.'ya 3 bin 150 TL. idari para cezası kesti. Ekiplerce izolasyona tutulmak için KYK yurduna yerleştirilen İ.K.'ya idari para cezası yanı sıra hakkında adli işlem de başlatıldı. - BİLECİK
Son Dakika Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı