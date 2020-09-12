Karantina kuralını ihlal etti, savunması herkesi şaşırttı - Son Dakika

Karantina kuralını ihlal etti, savunması herkesi şaşırttı

N.A: "Benim haberim olmadan, başkalarının haberi olmuş"

Sivas'ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak, KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı

SİVAS - Sivas'ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak, KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı.

Sivas'ta karantina kurallarını ihlal eden 2.kişi de polis tarafından yaralanarak Sivas'ta bulunan KYK Kadı Burhanettin öğrenci yurduna yerleştirildi. R.A'nın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis ekipleri R.A.'nın isimli kişinin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gitti. Yapılan incelemede R.A.'nin Covid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı. R.A. karantina kullarını ihlal ettiği gerekçesi ile çağrılan bir ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca R.A'ya karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. R.A'nın yurtta kaldığı sürece oluşacak masrafları da kendisinden tahsil edilecek.

Savunması şaşırttı

R.A. geçtiğimiz gün yaptırdığı Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu polis ekiplerinden öğrendiğini belirtip, ihbarcını n test sonucunu kendisinden önce nasıl öğrendiğini bilmediğini söyledi. N.A. yaptığı açıklamada, "Test sonucumun pozitif olduğundan haberim yoktu. Dün şüphelendim, test verdim. Bu gün gidip, 3-4 gibi alacaktım. Benim haberim olmadan, başkalarının haberi olmuş. Esnafım ben dükkanımı açıyorum. Ne olacağından haberim yok" dedi.