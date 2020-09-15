Karantina kurallarına uymayan 12 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli yurdundan detay Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşlar karantina kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Uymayanlarla ilgili yaptırımların hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyon kararı bulunduğu halde kolluk görevlileri tarafından ikametlerinden ayrıldıkları tespit edilen 12 kişi, Valiliğimizce belirlenen KYK yurtlarına yerleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 17:00 - Kaynak: AA
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