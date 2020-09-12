Karantina kurallarına uymayan şahıs KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Karantina kurallarına uymayan şahıs KYK yurduna yerleştirildi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in tarafından önceki gün sosyal medyadan yapılan 'karantina koşullarına uymayanların KYK'ya ait yurtlara yerleştirilecek ve kaldıkları günün parasının tahsil edileceği' kararı uygulamaya geçti.

Karantina kurallarına uymayan şahıs KYK yurduna yerleştirildi, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in tarafından önceki gün sosyal medyadan yapılan 'karantina koşullarına uymayanların KYK'ya ait yurtlara yerleştirilecek ve kaldıkları günün parasının tahsil edileceği' kararı uygulamaya geçti. Kentte karantinada kaçan bir şahıs polis gözetiminde yurda yerleştirildi.

Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda Korona virüsle mücadele kapsamında Vali Çiçek'in önceki gün sosyal medyadan açıkladığı, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" açıklaması bugün gerçekleştirilen Hıfzıssıhha Meclisi'nde görüşülerek karara bağlandı. Kararda izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşulları sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek tamamlatmak üzere valilikçe yurt pansiyon yerlere yerleştirilmesi ve bu yerlerin vali yardımcılarından birine bağlı olması kararı alındı.

Zorunlu karantina yurtlarındaki güvenliği polis sağlayacak

Kararın ardından hemen uygulamaya geçilirken, Çay ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan bir şahıs ile temalı olduğu için karantinada kalması gerekirken evinde kalmayan ve sokağa çıkan A.Y.A. (68) isimli şahıs kaymakamlık tarafından tespit edildi. Şahıs ardından karantina kurallarına uymadığı gerekçesi ile İl Sağlık Müdürlüğü kararı ile akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kent merkezindeki Tınaztepe Yurdu Kurt Müdürlüğü'ne götürülerek karantinaya alındı. Karar gereği, karantinaya alınacak kişilerin yemek içme ihtiyaçlarının Türk Kızılayı, temizlik ürünleri ve lojistik desteğin AFAD, iç güvenlik, hizmet, temizlik ve konaklama ve barınmanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dış güvenliğin İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık kontrolü ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Yurt sayıları karantinadan kaçan kişi sayısına göre artabilir

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tınaztepe Yurdu Kurt Müdürlüğü karantina yurdu olarak belirlendi. A ve B Blok olmak üzere ikiye ayrılan tesiste 143 erkek, 103 bayan konaklayabilecek şekilde odalar belirlendi. Ayrıca eş olarak gelecek kişiler de tek odada 2 kişi halinde konaklayabileceği kaydedildi. Kişi sayısının fazla olmasına bağlı olarak yurt ve pansiyon sayılarının ilerleyen günlerde aratabileceği de öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs, Amir Çiçek, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karantina kurallarına uymayan şahıs KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

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