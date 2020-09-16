Karantina kurallarına uymayanlara 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır, karantina kurallarına uymayan 14 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Çarşamba Pazarı'nda denetimlerde bulunan Vali Çakır, vatandaşlar ve pazarcı esnafını kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakır, vatandaşların kurallara uymasının sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Denetimlerin artarak devam ettiğini kaydeden Çakır, "Denetimleri ilimizde özellikle ağustos ayı itibariyle en üst noktaya taşıdık çünkü vaka sayılarımız maalesef bayram süreci ve sonundaki yoğunluğa bağlı oranda yükselişteydi. Bunla birlikte tedbirleri artırdık." dedi.

Alınan kararlara vatandaşın azami oranda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Biz ne kadar da ceza kessek, denetim yapsak halkın desteğini almadığımız sürece başarılı olmamız zor. Maske konusunda ilimiz gözle görülür iyileşme gösterdi. Vaka sayılarında bir düşüş başladı ama anlamlı bir düşüş değil. Bu rehavet düzeyinde ya da kontrol düzeyinde değil. Bunun anlamlı olması için zaman geçmesi lazım. Halkımızın desteğini almadığımız sürece bizim çalışmalarımızın başarılı olması zor."

Karantina kurallarına uymayanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Çakır, "Belli kararları devreye soktuk. İzolasyon kuralına uymayan vatandaşların yurtlarda izolasyonunu tamamlaması gerekiyor. Şu ana kadar kurallara uymayan14 vatandaşımızı yurtlara yerleştirdik. Kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladık. Haklarında suç duyurusunda bulunacağız. Yurtlarda kaldıkları süredeki masrafları da kendilerinden tahsis edilecek. Kurallara riayet konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Kesilen cezaların tahsisi konusunda da gereken yapılacak. Kimse ceza kesiliyor tahsis edilmiyor havasına düşmesin. Kesilen cezalar tahsis edilecek." diye konuştu.

Sigara yasağı

Sigara yasağıyla ilgili denetimlerin başladığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Özellikle meydan ve parklarımız olmak üzere insanların yoğun bulunduğu mekanlarda vatandaşlar sigara içiyorum bahanesiyle maskelerini indiriyor, sonra unutuyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Veyahut evinde bahçesinde içmiyor geliyor şehrin ortasında içiyor. Toplum sağlığını tehlikeye düşürüyor. Bunun önüne geçmek için sigara konusunda karar aldık, duyurularını yaptık. Bugün itibariyle ceza uygulamalarımızı kesintisiz yapacağız."